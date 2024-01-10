В ДОЛ «Зарница» зимой встретили две праздничные смены

Зимняя смена в ведомственном лагере Горэлектротранса ДОЛ «Зарница» прошла под девизом «Электротехнический Новый год или трамвайно-троллейбусные приключения Деда Мороза» и включала в себя профориентационные задачи. Новогодние каникулы прошли в два заезда: часть зарничников встретила наступление нового года в лагере, остальные ребята присоединились к своим отрядам в первые дни января. По сложившейся традиции с мастер-классами в лагерь приехали сотрудники Энергохозяйства и Аварийно-восстановительной службы «Носорог», а сами зарничники побывали на экскурсии в Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ. За праздничное настроение отвечала новинка зимней смены – музыкальный трамвай с диско-шаром и караоке-системой.

Новый год встретил зарничников огромными пушистыми сугробами и настоящими трескучими морозами, но это нисколько не помешало грандиозным планам. А дел у самых морозоустойчивых ребят было немало, ведь им предстояло оптимизировать работу главного волшебника - Деда Мороза. Чтобы решить его непростые логистические задачи, зарничники должны были спланировать график доставки подарков и усовершенствовать сани – в общем, все, как на настоящем транспортном предприятии.

За важными и интересными занятиями не забыли ребята и о главном празднике: сначала все вместе наряжали красавицу ёлочку, а в новогоднюю ночь водили вокруг нее хороводы, грелись у зарничного костра и запускали в морозное небо россыпь разноцветных фейерверков.

Уже в новом году традиционные мастер-классы для зарничников провели сотрудники Горэлектротранса. Работники Энергохозяйства прибыли в лагерь на машинах автовышках и объяснили ребятам принцип их устройства: зарничники узнали, как работает платформа и подъемный кран. С неменьшим интересом ребята наблюдали и за демонстрационным ремонтом «обрыва контактной сети»: энергетики привезли с собой образцы контактной сети трамвая и троллейбуса и показали процесс устранения неисправностей.

С устройством еще одной специализированной машины зарничников познакомили сотрудники Аварийно-восстановительной службы «Носорог», рассказавшие ребятам о принципах работы одноименного гидроподъемника. После этого детям напомнили правила пожарной безопасности, и под присмотром работников АВС они попробовали потушить условный пожар.

В праздничную новогоднюю смену не обошлось без музыки и зажигательных танцев: в гости к зарничникам со своим мастер-классом приехала диджей MELL KRISS (Кристина Мельникова), по совместительству - водитель троллейбуса в Троллейбусном парке № 3 и член Молодежного совета Первичной профсоюзной организации ГУП «Горэлектротранс». Она не только познакомила ребят с устройством диджейского пульта, но и устроила дискотеку с дым машиной и лазерной установкой. Музыкальную тему в «Зарнице» продолжил приехавший в гости саксофонист Антон Матюх – студент Учебно-курсового комбината ГЭТ.

А главным новогодним сюрпризом для зарничников стал музыкальный трамвай, в роли которого выступил отслуживший на линии вагон ЛМ-99К из Трамвайного парка №3. После обновления в нем появились микшерный пульт, колонки, микрофоны, караоке-система, а также сцена и диско-шар – одним словом всё, что нужно для настоящей дискотеки с веселыми танцами и песнями в дружной компании.

Праздничные дни закончились, подошла к концу и зимняя смена в ДОЛ «Зарница». А лагерь уже начинает подготовку к следующим сменам, на которых зарничников по традиции ждет много интересных встреч, увлекательных профориентационных занятий, новых знаний и, конечно, добрых дружеских знакомств.