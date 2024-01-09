В праздничные дни нового года трамваи и троллейбусы Петербурга перевезли почти 3,5 млн пассажиров

С 30 декабря по 8 января трамваи и троллейбусы Горэлектротранса работали стабильно несмотря на морозы. В новом подвижном составе пассажиры смогли оценить подогрев полов, предусмотренный на посадочных площадках и защищающий салон от грязи и скольжения. Также было организовано ночное движение 1 и 7 января. Лидером праздничных перевозок среди трамваев вот уже несколько лет остается маршрут №100. Среди троллейбусом самым популярным оказался маршрут №31.

Тройку самых востребованных у пассажиров трамваев возглавили «северные» петербургские маршруты. Лидер перевозок – трамвай №100 («Ручьи – Придорожная аллея») – за праздничные каникулы перевез 239,6 тыс. пассажиров. На втором месте трамвай №55 («Придорожная аллея – улица Шаврова»): им воспользовалось 145,7 тыс. человек. Замыкает тройку лидеров маршрут №60 («ЛЭМЗ – Северная верфь»), проходящий в юго-западной части Петербурга: 130,6 тыс. пассажиров.

Среди троллейбусов самым популярным оказался северо-восточный маршрут №31 («Северный проспект - проспект Добролюбова»): за 10 дней новогодних каникул он перевез 110 тыс. пассажиров. Совсем немного уступает ему маршрут №23, работающий в северо-западной части города, – 109,7 тыс. человек. На третьем месте «южный» маршрут №35 («Ж/д станция Сортировочная – Проспект Героев»): им воспользовалось 95,8 тыс. пассажиров.



Морозы стали практическим испытанием нововведения Горэлектротранса, по техзаданию которого в трамваях и троллейбусах последних поставок предусмотрен подогрев полов в зоне посадочных площадок. Теплый пол позволяет обеспечить отсутствие наледи и скольжения при посадке-высадке пассажиров в транспорт, а также сохраняет чистоту в салоне.