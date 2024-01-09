Новые правила набора в Учебно-курсовой комбинат предусматривают первичное собеседование в парках

С 2024 года изменились правила набора в Учебно-курсовой комбинат петербургского Горэлектротранса. Отныне первичное собеседование кандидаты на обучение профессиям водителя трамвая/троллейбуса будут проходить непосредственно парках.

В Горэлектротрансе насчитываются пять трамвайных, четыре троллейбусных и один Совмещённый трамвайно-троллейбусный парк (СТТП). Все они располагаются в разных районах Санкт-Петербурга. Для того, чтобы записаться на собеседование, необходимо обратиться в отдел кадров того парка, в котором соискатель планирует работать в дальнейшем. Также можно заполнить резюме на сайте ГЭТ.

Адреса и телефоны парков:

Троллейбусный парк № 1 (Кировский район): Ленинский пр., 140, кор. 2.

244-18-20 (доб. 4213) или 415-03-04.

Троллейбусный парк № 2 (Калининский район): Арсенальная ул., 27.

244-18-20 (доб. 2913).

Троллейбусный парк № 3 (Невский район): ул. Седова, 7.

244-18-20 (доб. 2813).

Троллейбусный парк № 6 (Приморский район): Аэродромная ул., 12.

244-18-20 (доб. 4506) или 244-18-29.

Трамвайный парк № 1 (Адмиралтейский район): Московский пр., 83.

244-18-20 (доб. 6510).

Трамвайный парк № 3 (Петроградский район, В.О.): Большая Посадская ул., 24.

244-18-20 (доб. 2349).

Трамвайный парк № 5 (Выборгский район): Сердобольская ул., 2Г.

244-18-20 (доб. 6758).

Трамвайный парк № 7 (Невский район): ул. Грибакиных, 3.

244-18-20 (доб. 4620).

Трамвайный парк № 8 (Кировский район): пр. Стачек, 114.

244-18-20 (доб. 4412).

СТТП (Калининский район): Гражданский пр., 131.

244-18-20 (доб. 4017)