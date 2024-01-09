Новые правила набора в Учебно-курсовой комбинат предусматривают первичное собеседование в парках

С 2024 года изменились правила набора в Учебно-курсовой комбинат петербургского Горэлектротранса. Отныне первичное собеседование кандидаты на обучение профессиям водителя трамвая/троллейбуса будут проходить непосредственно парках.
В Горэлектротрансе насчитываются пять трамвайных, четыре троллейбусных и один Совмещённый трамвайно-троллейбусный парк (СТТП). Все они располагаются в разных районах Санкт-Петербурга. Для того, чтобы записаться на собеседование, необходимо обратиться в отдел кадров того парка, в котором соискатель планирует работать в дальнейшем. Также можно заполнить резюме на сайте ГЭТ.
Адреса и телефоны парков:
Троллейбусный парк № 1 (Кировский район): Ленинский пр., 140, кор. 2.
244-18-20 (доб. 4213) или 415-03-04.
Троллейбусный парк № 2 (Калининский район): Арсенальная ул., 27.
244-18-20 (доб. 2913).
Троллейбусный парк № 3 (Невский район): ул. Седова, 7.
244-18-20 (доб. 2813).
Троллейбусный парк № 6 (Приморский район): Аэродромная ул., 12.
244-18-20 (доб. 4506) или 244-18-29.
Трамвайный парк № 1 (Адмиралтейский район): Московский пр., 83.
244-18-20 (доб. 6510).
Трамвайный парк № 3 (Петроградский район, В.О.): Большая Посадская ул., 24.
244-18-20 (доб. 2349).
Трамвайный парк № 5 (Выборгский район): Сердобольская ул., 2Г.
244-18-20 (доб. 6758).
Трамвайный парк № 7 (Невский район): ул. Грибакиных, 3.
244-18-20 (доб. 4620).
Трамвайный парк № 8 (Кировский район): пр. Стачек, 114.
244-18-20 (доб. 4412).
СТТП (Калининский район): Гражданский пр., 131.
244-18-20 (доб. 4017)