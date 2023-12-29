Денис Минкин: «Молодые поведут нас в завтрашний день»

Заканчивается 2023 год. Как это всегда случается в жизни, в нём были достижения, были поводы для беспокойства. Однако несмотря на объективные сложности, Горэлектротранс работал стабильно и продолжил развиваться – как это было на протяжении всех 116 лет его истории. А самое главное – мы сохранили душевное отношение к делу и человеческую теплоту. Ведь улыбка работников транспорта для пассажиров не менее ценна, чем «умная» начинка трамвая. С этого жеста доброжелательности, к примеру, просят начинать коммуникацию с ними маломобильные пассажиры. Поэтому следующий год объявлен на предприятии «Годом улыбки и доступной среды». В преддверии нового периода анализируем вместе с директором СПб ГУП «Горэлектротранс» Денисом Минкиным самые важные и яркие события.

Сила интеллекта

- В Петербург активно поступает новый подвижной состав в рамках программы развития, уже вошло в обиход выражение «умный трамвай». В прошлый раз Вы сравнили эти новые вагоны с неумелыми щенками. Насколько трамваи с элементами искусственного интеллекта «поумнели» за этот год?

- В последнее время мы живём в некоем «поле быстрых успехов», когда всем хочется какого-то априорного успеха на нулевом этапе, когда ещё ничего не произошло. Планировать позитивное будущее - хорошо, однако более справедливо говорить об уже достигнутом. Мощности промышленности отстают из-за санкций, поэтому поставки трамваев идут с задержкой, но идут, поставщики намерены выполнить свои обязательства. Самый яркий пример – это трамваи «Достоевский» и «Довлатов», которых к концу года по контракту должно было быть 54 штуки, а пока мы ожидаем только 11. Что касается «умных» трамваев. Мы эти системы устанавливаем для повышения безопасности на дорогах. Для того, чтобы оценить, произошло это или нет, нужно набрать определённую статистику, хотя бы за 2-3 года, посмотреть, как с внедрением и практической эксплуатацией интеллектуальных систем мы это дело парировали. Вы привели пример про щенка, действительно, мы занимались обучением. Однако для того чтобы научить «щенка», нам надо было ещё «кинологов» научить, а у нас их не было. Тема новая полностью, и с точки зрения техники, и с точки зрения кадров. Мы пошагово идём вместе с разработчиками, с тестировщиками, вместе со специально созданной в ГЭТ командой. Корректируем методики обучения, параметры алгоритмов и так далее. Это сложнейший путь.

- А сами водители уже привыкли к новой технике?

- «Роботы» помнят маршруты, соответственно, не дают водителю превышать скорость. Так вот, количество «одёргивания» руки водителя, количество вторжений «робота» в управление сейчас измеряется десятками тысяч в месяц. Десятками тысяч! То есть, искусственный интеллект активно участвует в процессе управления, даже если мы этого не видим. Водители ворчат, что им это не всегда удобно, что удлиняется «оборотка» по кругу, потому что они едут дольше там, где могли нагонять. Но они зачастую нагоняли, превышая скорость, а на участках, где стоит искусственное ограничение, это небезопасно. У нас есть пример, когда водитель принудительно отключила автопилотирование, в кривой «врезала» 24 км/ч вместо 5-ти по ограничению, и слетела с рельсов. Очень показательный пример! Если бы она не нажала кнопку отключения, сход бы не произошёл, ИИ просто не дал бы ей ехать с этой скоростью. Иногда бывают и обратные иллюстрации. Например, мы разбирали ситуацию, когда по вине «робота» трамвай резко затормозил, и у нас упала пассажирка в салоне. Водитель собирался ехать, а «робот» его осадил, приняв некорректную работу белолунного светофора за запрещающий сигнал. Это очевидный пример для нас, что мы должны корректировать алгоритм и разбираться с качеством распознавания картинки.

Поехали

- «Достоевский» и «Довлатов» - это, безусловно, главная премьера года. Как встретили эти трамваи в городе?

- Большинство оценило трамваи, как вполне красивые и доступные – ожидаемо сказались и необычный дизайн, и цвет. «Достоевский» понравился и губернатору Александру Дмитриевичу Беглову, который ознакомился с первым вагоном и петербургской разработкой окном-экраном «Белые ночи» на презентации. Я очень благодарен главе города за поддержку наших инициатив. В то же время есть ряд резких комментариев в соцсетях. Эти вагоны можно считать очень красивыми, не очень красивыми, но их точно нельзя назвать уродливыми. А когда такие характеристики даются, то это говорит о том, что человек пишет только ради того, чтобы написать. Хоть кто-нибудь задумывается, что облик не первичен, он идёт за функционалом, например, у новинки узкая носовая часть, и это нужно, чтобы он не задевал забор при манёврах в парке? Там зазоры измеряются в сантиметрах! Моська лает, а слон идёт. А в целом отношение, мне кажется, положительное.

В 2023 году досрочно завершена поставка в Горэлектротранс всех 14 трамваев по контракту с АО «Усть-Катавский вагоностроительный завод». Полностью поставлены 134 вагона по двум контрактам с «ПК Транспортные системы». По третьему контракту с «ПК ТС», на поставку 116 вагонов, до конца года планируется поставка 28 единиц техники, остальные будут поставлены в срок до 2026 года.

Год улыбки и доступной среды

- Вы упомянули доступность транспорта. Какая работа планируется в этом направлении по результатам Вашей встречи в ноябре с активистами в области доступной среды?

- Подвижной состав можно совершенствовать до бесконечности, и мы этим занимаемся. Но не менее важно общение с инвалидами. Это люди мудрые, сильные, их не надо с придыханием жалеть, потому что они не в этом нуждаются. Они нуждаются в том, чтобы мы с ними общались на равных. И вот тогда мы сможем многому у них научиться, много рационального привлечь в транспорт.

Например, активист Юрий Кузнецов показал мне устройство для открывания аппарели, которое сделано из обычной ложки. В отличие от наших, штатных, оно очень компактное, с ним пускают и в метро, и в театр.

Устройство, изготовленное в ГЭТ

по образцу Юрия Кузнецова

Но я говорю не только о технике. Да, пандусы – это дело правильное и нужное, но иногда для инвалида важнее, чтобы водитель, выйдя из кабины, улыбнулся! Именно этому они в первую очередь просят научить линейных работников. Я решил создать в Горэлектротрансе Общественный совет по доступной среде, с практическим планом совместной работы с маломобильными пассажирами. Чтобы они читали лекции для наших работников, актуализировали методики, участвовали в практических занятиях. Например, недавно мы проводили учения по пожарной безопасности с эвакуацией пассажиров. А вот инвалида как эвакуировать из салона? Кто-нибудь задумывался об этом? Интереснейший разговор был с ними на эту тему! На этих вопросах мы будем акцентировать внимание в 2024 году, который объявляется в Горэлектротрансе «Годом улыбки и доступной среды».

Растём вместе

- Уже второй год работает после масштабной реконструкции ДОЛ «Зарница». Как Вы оцениваете работу лагеря в комплексе: с хозяйственной, педагогической и творческой точек зрения?

- Я, может, удивлю вас, но отдыхают в «Зарнице» дети, а удовольствие от этого получают многие. Например, их родители и воспитатели. У нас сложился шикарный педагогический коллектив. Пришёл очень сильный руководитель Дмитрий Владимирович Лебедев, он привёл за собой команду, которая горит этим делом. Они кайфуют от того, что придумывают! Я тоже кайфую от того, как работает лагерь. Например, дети пишут мне письма, и я их все читаю. А прочитать 120 детских писем – это вообще отдельная история, отдельная любовь. Потому что иногда за их корявым почерком проскакивают совершенно потрясающие мысли. Есть в письмах и предметные просьбы: почините душ, поставьте бассейн. Мы поставили бассейн, но не водяной, а с шариками, исключительно из рациональных соображений. Потому что бассейновое хозяйство само по себе очень дорогое, а купаться там детям суждено по нашему климату максимум две недели за лето. И этот шариковый бассейн полюбился! Дети очень любят там фотографироваться: зароются в шарики, носы свои выставят, и фотки маме посылают. А из больших реализованных пожеланий – это, конечно, верёвочный парк, который мы сделали в этом году. Он представляет собой отдельную модульную конструкцию с маршрутами разной сложности, где мы проводим с детьми профориентационные занятия. Это важное дело взяло под своё крыло Энергохозяйство - они читают коротенькие лекции по электротехнике, по электробезопасности, выдают «допуски» в этот верёвочный парк, и потом вручают удостоверения «верхолаза-электромонтажника». Это игра, конечно, но вы бы видели гордость детей, которые это удостоверение получают, понимая, что могут показать его в школе! Приятно, что популярность «Зарницы» растёт: в последние смены здесь отдыхали дети не только наших работников, но и сотрудников Пассажиравтотранса, спортсмены. Все отзывы восторженные, все хотят обратно в «Зарницу». Лагерь мы будем развивать и дальше. Получили поддержку губернатора Александра Дмитриевича Беглова на строительство нового спального корпуса и клуба, спасибо ему огромное. Это крайне необходимая вещь, потому что дети наше будущее. И воспитание этого будущего – это точно такая же государственная работа, как транспортная работа Горэлектротранса.

- Ещё одно важнейшее звено в профориентационной экосистеме ГЭТ – Экспозиционно-выставочный комплекс. Как продвигается реализация концепции по созданию на базе ЭВК крупнейшего в мире музея истории электрического транспорта?

- Это один из трёх важных проектов, которые я выделил для себя и взялся за них как директор. Проектные работы по музею идут, они закончатся к концу следующего года, и мы должны будем приступать к стройке. Одновременно работаем над поиском финансирования. Второй проект – развитие ДОЛ «Зарница», о чём я вам уже рассказал. Третье – это создание на базе ПТО «Шаврова» всероссийского полигона для испытания, тестирования и сертификации систем искусственного интеллекта на транспорте. Здесь мы зависим от Минфина, решаем вопросы в рабочем порядке.

- Народный контроль не давал руководителям скучать в этом году?

- Недостатки, которые они выявляют, крайне важные. Это и питание на конечных станциях, и спецодежда, и форменные куртки, которые общими усилиями, наконец, сделали, и ремонтопригодность новой техники, и контроль диэлектрических перчаток – очень много вопросов! Я реально горжусь, что удалось создать такой толковый орган, которому удаётся быть свободным от меня. Они, конечно, по структуре мне подчиняются, но своё мнение высказывают без всяких экивоков, честно и прямо. При этом количество всяких неконструктивных критиканов в значительной степени поубавилось. А что кричать-то? Иди в Народный контроль к Сергею Сухорукову, расскажи и вместе со всеми меняй ситуацию, если хочешь реально что-то решить.

Примеры вопросов, решённых в 2023 г. по линии Народного контроля:

Выданы куртки-ветровки водителям для ношения в осенне-весенний период;



Заменены диэлектрические перчатки со швами на бесшовные, что привело к большей износостойкости и сроку службы;



Заменены контактные вставки троллейбуса на более качественные;



Выведены новые питающие шкафы по Ленинскому проспекту для уменьшения падения напряжения и более стабильной работы троллейбусов маршрутов №№ 29, 32, 35, 41, 44, 45;



Произведена стрижка деревьев на пр. Космонавтов для безопасной и бесперебойной работы троллейбусных маршрутов №№ 24 и 26.

- Насколько активна была в этом году молодёжь, какова её роль сегодня в развитии ГЭТ?

- Приведу такой пример. Отдел бортового оборудования мы выделили в Управление информационных технологий и интеллектуальных систем. Возглавил его Павел Поляков, который из начальника ПТО Службы подвижного состава вырос в отдельного руководителя крупнейшего блока - научно нагруженного, интеллектуально нагруженного, сложнейшего! Именно эти ребята вместе с Павлом поведут нас в завтрашний день, именно они определяют, каким будет транспорт будущего. Я в конце года был в Учебно-курсовом комбинате ГЭТ, где тоже новый молодой директор Данила Михеев, осмотрел всю учебную технику, общался с коллективом, вместе будем думать, как повышать привлекательность обучения и подвижного состава для молодёжи. И таких примеров много. Также можно вспомнить прошедший в июне День молодого управленца. В процессе этой деловой игры мы выявили перспективные группы молодёжи, несколько человек сразу же получили продвижение по службе и определённые назначения, на уровне заместителя директора парка по ремонту подвижного состава или заместителя главного бухгалтера предприятия. Молодёжный совет под председательством Марины Треус в этом году буквально всколыхнул отрасль, закинув коллегам из «молодёжек» Пассажиравтотранса и Метрополитена мысль собираться всем вместе. Они общаются между собой, знают, кто чем живёт, проводят совместные учения с МЧС, другие мероприятия. Хотел бы отметить живость и творческий подход нашей Пресс-службы (которой, кстати, 10 лет в декабре исполняется) во главе с Дарьей Тимофеевой. И задачи, которые ставятся, реализуют блестяще, и где нужно сами докручивают идеи.

Быть здоровым легко

- Конкурсу «Быть здоровым легко» уже два года. Можно ли назвать его самым ярким и популярным явлением в корпоративной жизни ГЭТ?

- «БЗЛ» – классное направление, комплексное. Оно родилось из соображения бросать курить. Но вредную привычку надо чем-то заместить, правильно? Например, спортом, пением, любым другим творчеством, чем угодно. У нас коллектив большой, здесь масса людей с самыми разными талантами. Вот сейчас Новый год придёт, телевизионную программу со стандартной обоймой звёзд можно с закрытыми глазами предсказать. А наши что, слабее, что ли? Они точно интересней и «киркоровых», и «басковых»! Даже меня подтолкнули на то, чтобы я экспромтом вышел на сцену со своими стихами. В отличие от нашей спартакиады, «БЗЛ» действительно стал массовым – и в этом, кстати, моё пожелание профсоюзу. Неинтересно, когда одни и те же лица участвуют в разных соревнованиях, одни и те же побеждают и в стрельбе, и в картинге, и в толкании гири, и в армрестлинге… Другое дело, когда спортом охвачены тысячи людей. А в «БЗЛ» даже на первом этапе получилось вовлечь в это дело тысячи две, если не ошибаюсь. Вот это уже результат! Это говорит о том, что программа стала влиять на жизнь предприятия. Я очень благодарен за этот конкурс и моему заместителю - начальнику Управления по персоналу Юлии Барановой, курирующей отдел социальной политики, и нашему профсоюзу, и всем, кто в этом участвовал. Это интересное и очень нужное дело, и мы его будем развивать. Ну, а насколько оно ярко и популярно внутри предприятия, думаю, надо спросить у любого слесаря в самом дальнем парке, а лучше уборщицу – доходит это до неё, или она этого не слышит.

Наталья Иванова, уборщица Троллейбусного парка № 1:

Да, конечно, я знаю про конкурс «Быть здоровым легко». Узнала о нём из объявлений, которые наш профком развешивает на входе в парк. Я пришла сюда ещё не так давно, поэтому пока в конкурсе не участвовала, но в курсе, что наш парк в этом году в нём победил. Думаю, что в следующем году приму участие в «БЗЛ», потому что поддерживаю здоровый образ жизни, и даже умею ездить верхом.

- Что бы Вы пожелали нашим работникам и их детям в 2024 году, который, кстати, объявлен в России Годом семьи?

- На фоне стремительного развития искусственного интеллекта хочу пожелать всем работникам Горэлектротранса сохранить репродуктивную функцию. Потому что это единственное, что однозначно отличает нас от автоматических систем. А просто по-человечески, желаю здоровья и спокойствия в семьях в наш непростой период.