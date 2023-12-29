Учебно-курсовой комбинат ГЭТ встречает 87 день рождения в качестве Корпоративного учебного центра

31 декабря исполняется 87 лет со дня основания Учебно-курсового комбината – единственного учебного заведения в Санкт-Петербурге, занимающегося подготовкой водителей трамвая и троллейбуса. Сегодня УКК встречает памятную в своей истории дату в статусе Корпоративного учебного центра, который является важнейшим звеном единой профориентационной экосистемы Горэлектротранса. Помимо УКК в неё входят Экспозиционно-выставочный комплекс ГЭТ и всесезонный детский лагерь «Зарница».

За долгие годы своего существования Учебно-курсовой комбинат прошёл полный путь трансформации от советской школы вагоновожатых до современного многофункционального учебного центра. Сегодня в стенах УКК проходят подготовку не только водители трамвая и троллейбуса, но и обучаются сотрудники предприятия по программам дополнительного профессионального образования.

«За этот год нами было сделано многое: проведён ремонт учебных аудиторий, разработано 18 новых учебных программ, а также увеличено количество наших выпускников. Дальше – больше, уверен, что Корпоративный учебный центр ГЭТ, имеющий огромный опыт и современную техническую базу, будет способствовать эффективной реализации поставленных задач», – отметил директор Корпоративного учебного центра Данила Михеев.

За прошедший год в УКК было подготовлено 220 водителей троллейбуса и 190 водителей трамвая. Выросло количество обучающихся по программам подготовки, переподготовки и повышения квалификации. В 2023 году по программам дополнительного профессионального образования обучились 1195 человек: 148 человек освоили рабочие профессии с нуля, профессиональную переподготовку прошли 69 работников, 951 сотрудник ГЭТ повысил квалификацию.

История подготовки вагоновожатых началась в 1920-е годы прошлого века. Уже в 1920 году по решению Петроградского совета депутатов трудящихся была организована школа подготовки вагоновожатых и кондукторов. А к 1936 году школа подготовки вагоновожатых и кондукторов стала называться школой вагонных бригад. В начале 30-х годов подготовкой рабочих кадров для предприятий треста «Лентрамвай» стал заниматься Учебный комбинат. В феврале 1936 в составе Учебного комбината была организована школа подготовки водителей троллейбуса, а уже 31 декабря были объединены Учебный комбинат и школа вагонных бригад: началась подготовка вагоновожатых, водителей троллейбуса и кондуктор