В ДОЛ «Зарница» открылся зимний сезон 2023-2024

28 декабря в подведомственный Горэлектротрансу всесезонный детский лагерь «Зарница» заехали дети из первой зимней смены, которая продлится до 8 января. 2 января к ним присоединятся ребята из второй смены, они будут отдыхать в лагере 7 дней. Для зарничников подготовлена насыщенная программа «Электротехнический Новый год или трамвайно-троллейбусные приключения Деда Мороза».

Ребят, которые отправились на Новый год в «Зарницу» от Совмещённого трамвайно-троллейбусного парка, проводили Дед Мороз и Снегурочка, сразу задавшие праздничное настроение. А праздничному настроению - быть! Чтобы каникулы оказались незабываемыми, для детей подготовили специальную программу с традиционными зимними забавами: катанием на санках, лыжах, игрой в снежки и лепкой снеговиков.

Детей ждут и развивающие «профильные» занятия. Так, для решения логистических задач Деда Мороза ребятам придется посмотреть на доставку подарков с точки зрения науки и техники, усовершенствовать сани, спланировать график. В общем, всё как на настоящем транспортном предприятии!

Также для детей появился новый кружок с подводными роботами. Новинкой праздничной смены стал караоке-трамвай, который приехал в лагерь как раз перед заездом ребят.



