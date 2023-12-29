Новый маршрут в подарок на день рождения Троллейбусного парка № 2

29 декабря исполняется 71 год Троллейбусному парку № 2. 2-й троллейбусный играет важную роль в развитии троллейбусного движения в Санкт-Петербурге. В рамках программы развития Горэлектротранса в парк поступает новый подвижной состав, развивается маршрутная сеть. Из недавних событий, 25 декабря была продлена трасса маршрута № 9: троллейбусы с увеличенным автономным ходом (ТУАХ) поехали на намывные территории Васильевского острова.

Сегодня троллейбусный парк на Арсенальной улице – это современное и активно развивающееся предприятие с маршрутной сетью протяжённостью более 200 км. Обслуживаются 14 маршрутов, в том числе 4 маршрута, на которых работают троллейбусы с увеличенным автономным ходом (№№ 9, 12, 18, 43). Машины парка перевозят пассажиров в 9 районах Санкт-Петербурга: Адмиралтейском, Василеостровском, Выборгском, Калининском, Красногвардейском, Невском, Московском, Петроградском и Центральном. Средний пассажиропоток составляет свыше 55 тыс. человек в день. А всего в 2023 году Троллейбусный парк № 2 перевёз 19,6 млн пассажиров.

Парк насчитывает 147 единиц подвижного состава, в том числе 37 троллейбусов с увеличенным автономным ходом.

Трудовой коллектив состоит из 617 работников. Среди них есть как молодые профессионалы, так и те, кто посвятил ГЭТ большую часть своей жизни. Коллектив предприятия поздравил директор Троллейбусного парка № 2 Артём Григорьев:

«От себя лично хочу поблагодарить и отметить каждого сотрудника парка, ведь благодаря вашей ежедневной слаженной работе мы обеспечиваем безопасную, быструю и комфортную перевозку наших пассажиров. В настоящее время перед нами поставлены задачи развития и формирования оптимальной маршрутной сети города. Уверен, что мы достойно с ними справимся. От всей души хочу поздравить всех сотрудников нашего подразделения и пожелать здоровья, благополучия, безаварийной работы и новых трудовых свершений!»

Справка:

Троллейбусный парк № 2 был построен на базе трамвайного парка. При выборе места для строительства Троллейбусная служба Трамвайно-троллейбусного управления по подсказке ветерана трамвая — инженера Б.Л. Шредера - обратила внимание на недостроенный трамвайный парк в Калининском районе, который был законсервирован в 1914 г. в связи с начавшейся Первой мировой войной. По просьбе Троллейбусной службы исполком Калининского района передал его на баланс ТТУЛ.

Троллейбусный парк № 2 вступил в строй 29 декабря 1952 года. Парк осваивался поэтапно: утром водители выезжали на смену из Троллейбусного парка № 1, а заканчивали смену во 2-м. 1 июля 2008 г. произошло административное объединение 2-го и 3-го парков, в результате чего предприятие на Арсенальной улице получило статус 2-й площадки Троллейбусного парка № 3. С 1 августа 2018 года оба подразделения вновь функционируют как самостоятельные парки.