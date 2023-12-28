Информация для пользователей сайта СПб ГУП «Горэлектротранс»

С 28 декабря 2023 года сайт СПб ГУП «Горэлектротранс» (https://electrotrans.spb.ru) работает с применением сертификатов Национального удостоверяющего центра (НУЦ) Минцифры России.

В связи с этим, для стабильного и безопасного доступа к веб-ресурсам сайта его пользователям рекомендуется установить российские сертификаты в операционную систему своих устройств или использовать браузер, который их поддерживает ("Яндекс Браузер" или "Атом").



Скачать корневой сертификат Минцифры РФ на смартфон, компьютер или планшет можно на сайте Госуслуг по ссылке: https://www.gosuslugi.ru/crt