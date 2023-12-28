Горэлектротранс и ГИБДД напомнили детям ПДД перед новогодними каникулами

«Изучи ПДД сам, научи ПДД своих сверстников, напомни взрослым о культуре дорожного движения» – с этим девизом Экспозиционно-выставочный комплекс городского электрического транспорта в преддверии Нового года и школьных каникул посетили представители отряда Юных инспекторов движения Василеостровского района.

Совместное мероприятие для школьников организовали и провели работники Трамвайного парка № 3, ОГИБДД УМВД РФ по Василеостровскому району и районный центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и безопасности дорожного движения Дома детского творчества «На 9-й линии».

Инспектор по пропаганде ОГИБДД Анастасия Умерова и помощник директора Трамвайного парка № 3 по безопасности движения Илья Лупанов провели урок с учащимися сразу четырёх школ Василеостровского района: гимназии № 11, школы № 4 им. Жака-Ива Кусто, школ №№ 16 и 21.

«В период школьных каникул дети не будут с утра до вечера сидеть дома и играть в компьютерные игры, они будут гулять, в том числе в непосредственной близости от улиц и проспектов. Поэтому мы хотели ещё раз напомнить школьникам о правилах поведения на дорогах, об опасностях, с которыми они могут столкнуться, и как эти опасности избегать», - рассказал Илья Лупанов.

После урока по безопасности движения сотрудники Экспозиционно-выставочного комплекса провели для ребят экскурсию по старинному депо и, конечно, сфотографировались у новогодней ёлки.