Изменение маршрутов в связи с праздничными мероприятиями на Невском проспекте 31 декабря - 1 января

В связи с проведением праздничных мероприятий с 18:00 31 декабря 2023 до 05:00 1 января 2024 закрывается троллейбусное движение по Невскому проспекту от Садовой улицы до Дворцового проезда, Дворцовому проезду, Дворцовому мосту.



Троллейбусы следуют:



№ 1: от к/ст «ул. Маршала Тухачевского» по действующей трассе до Садовой ул., далее по Садовой ул. до к/ст «пл. Тургенева»;



№ 5: от к/ст «ул. Маршала Тухачевского» по ул. Маршала Тухачевского, Апрельской ул., пр. Металлистов, Кондратьевскому пр., ул. Комсомола, ул. Академика Лебедева, Литейному мосту, Литейному пр., Владимирскому пр., Загородному пр., 1-й Красноармейской ул., Троицкому пр., Лермонтовскому пр., пл. Балтийского вокзала до к/ст «Балтийский вокзал»;



№ 7: от к/ст «Таллинская ул.» по действующей трассе до Невского пр., далее по Невскому пр. пр. Бакунина, Мытнинской ул. (обратно: по Мытнинской ул., Полтавской ул., Невскому пр.), 8-й Советской ул. до к/ст «Новгородская ул.»;



№ 10: движение закрыто;



№ 11: по двум трассам:



от к/ст «ул. Кораблестроителей» по действующей трассе до 1-й линии В.О., далее по 1-й линии В.О., Тучкову мосту, пр. Добролюбова, пер. Талалихина, пер. Нестерова, Съезжинской ул. (обратно: по Большому пр. П.С.) до к/ст «Съезжинская ул.»;



от к/ст «ул. Кораблестроителей» по Наличной ул., Большому пр. В.О., Детской ул., Среднему пр. В.О., 22-й и 23-й линиям В.О., Большому пр. В.О., 1-й линии В.О., Тучкову мосту, пр. Добролюбова, пер. Талалихина, пер. Нестерова, Съезжинской ул., Большому пр. П.С., Ждановской наб. (обратно: по Ждановской наб., Тучкову мосту), Ждановской ул., Ремесленной ул. до к/ст «Новоладожская ул.»;



№ 17: от к/ст «Сызранская ул.» по ул. Решетникова, Московскому пр., Загородному пр. до к/ст «Владимирская пл.» (обратно: по Загородному пр., Московскому пр., Благодатной ул., Новоизмайловскому пр., Краснопутиловской ул., Варшавской ул., ул. Галстяна, ул. Костюшко, ул. Галстяна, Краснопутиловской ул., Новоизмайловскому пр., Благодатной ул., Московскому пр., ул.Решетникова);



№ 22: от к/ст «Хасанская ул.» по действующей трассе до Суворовского пр., далее по Суворовскому пр. до к/ст «Тульская ул.».