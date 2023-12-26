«Петербургские магистрали»: вышел в свет итоговый номер газеты

Вы читаете эти строки, а на городских маршрутах уже работает #ВолшебныйТрамвай: в Горэлектротрансе стартовала традиционная новогодняя акция. В финальном номере 2023 года готовимся к праздникам и вспоминаем яркие моменты производственной и корпоративной жизни. События года анализирует в интервью директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин.

Несмотря на объективные сложности 2023 года Горэлектротранс работал стабильно и продолжил развиваться – как это было на протяжении всех 116 лет его истории. А самое главное – мы сохранили душевное отношение к делу и человеческую теплоту. Ведь улыбка работников транспорта для пассажиров не менее ценна, чем «умная» начинка трамвая. С этого жеста доброжелательности, к примеру, просят начинать коммуникацию с ними маломобильные пассажиры. Поэтому следующий год объявлен на предприятии «Годом улыбки и доступной среды». В преддверии нового периода анализируем вместе с директором СПб ГУП «Горэлектротранс» Денисом Минкиным итоги 2023 года.

Вот уже 8 лет Горэлектротранс радует пассажиров красочным обликом своего подвижного состава в рамках акции #ВолшебныйТрамвай. В канун Нового года и январские праздники по городу курсирует электротранспорт с иллюминацией, похожий на волшебную шкатулку, погружая жителей и гостей Петербурга в атмосферу новогоднего чуда. В этом году впервые праздничными гирляндами украшены трёхсекционные трамваи УКВЗ. Кстати, напоминаем, что в ночь на Новый год и Рождество будет организовано круглосуточное движение на нескольких маршрутах электротранспорта.

Новогодние смены в ДОЛ «Зарница» будут посвящены теме «Электротехнический Новый год или трамвайно-троллейбусные приключения Деда Мороза». Всех детей ждёт праздничная атмосфера и традиционные зимние забавы: катание на санках, лыжах, игры в снежки и лепка снеговиков. Новинкой праздничной смены будет караоке-трамвай, который приехал в лагерь как раз перед заездом ребят!

Троллейбусный парк на Ленинском проспекте из года в год демонстрирует великолепный пример организации корпоративной жизни – держит марку первого порядкового номера! Молодёжь снимает креативные видеоролики о профессии, побеждающие на городском уровне, для работников организуют льготные посещения театров, совместные выезды на природу и занятия спортом. А ещё профком придумывает разные интересные конкурсы, итоги которых традиционно подводят в конце года.

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