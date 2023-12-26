«Носороги» из АВС провели техническое обучение для будущих вагоновожатых

Фото: Татьяна Катютина, АВС

6-я трамвайная группа Учебно-курсового комбината побывала сегодня в Аварийно-восстановительной службе Горэлектротранса «Носорог». Работники АВС подготовили для студентов интенсив по техническому обучению, в рамках которого ребята смогли узнать о принципах работы токоприёмников разных типов и углубить свои знания об устройстве трамвайных тележек. Также будущие водители ознакомились с историей и работой одного из важнейших подразделений ГЭТ, которое ещё называют «Трамвайной скорой».

Техническое обучение, внедрённое в ГЭТ в 2022 году, расширяет свои горизонты. Если раньше система занятий, во время которых работники учились применять новые инструменты, современные технологии и инновационные методы, была ориентирована только на сотрудников предприятия, то сейчас учебные занятия, актуализирующие знания об устройстве подвижного состава, было решено провести и для учеников Учебно-курсового комбината.

Занятие началось с теории: специалист по техническому обучению Татьяна Катютина рассказала ученикам УКК об истории возникновения Аварийно-восстановительной службы ГЭТ и о ежедневной работе подразделения. После чего будущим вагоновожатым продемонстрировали различные типы токоприёмников, используемые на подвижном составе сегодня, а также рассказали об основных принципах их работы и устранения неисправностей.

Краткий курс подготовки продолжился на практике. На учебном полигоне, используя наглядные пособия, студенты смогли собственноручно опустить и поднять токоприёмники, соблюдая технику безопасности. Также в ходе практического занятия сотрудники АВС рассказали будущим водителям об устройстве трамвайных тележек, объяснив, на что нужно обращать особое внимание при приёмке подвижного состава.

Занятия по техническому обучению для учеников Учебно-курсового комбината планируется продолжить и в следующем году. Подобный формат обучения может стать частью подготовки будущих водителей, поскольку от их компетентности зависит эффективность и безопасность работы предприятия.

Фото Лилии Курбеко (Учебно-курсовой комбинат)

Фото Татьяны Катютиной