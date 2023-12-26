К юбилею Мейерхольда от Александринского театра стартовал праздничный троллейбус

На площади Островского состоялась торжественная презентация подвижного состава, оформленного к 150-летию режиссёра Всеволода Мейерхольда. К юбилею великого режиссера троллейбусы и автобусы переоделись в «театральную ливрею» по мотивам спектакля «Маскарад». Старт «театральному» транспорту дали вице-губернатор Кирилл Поляков, директор Национального драматического театра России (Александринского театра) Сергей Емельянов, директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин.

Князь Звездич, баронесса Штраль, Тирселин… – эскизы костюмов этих и других действующих лиц спектакля Всеволода Мейерхольда «Маскарад» по одноимённой драме Михаила Лермонтова украсили борта троллейбусов к 150-летию со дня рождения режиссёра Всеволода Мейерхольда, которое будет отмечаться в феврале 2024 года. Юбилейной датой ознаменован 268-й творческий сезон Александринского театра. Премьерный показ спектакля «Маскарад» в 1917 году был назван вершиной того периода творчества великого русского режиссёра, который историками принято называть Александринским. С сентября 2022 года Новая сцена Александринки носит имя Мейерхольда.

Красочные персонажи спектакля, образ которых был создан известным русским художником и декоратором Александром Головиным, на время поселились на бортах подвижного состава Троллейбусного парка № 2. Этот парк, обслуживает центральные маршруты города, которые в том числе ведут и до Александринского театра.

Троллейбусы, оформленные визуальными образами спектакля «Маскарад», можно встретить на маршрутах №№ 1, 3, 8, 15, 16, 33, 38.

Городской электротранспорт помимо основной функции по перевозке пассажиров за счет своей истории и участия в судьбе города уже сам является культурным объектом. Новый проект стал логичным применением культурной роли электротранспорта и продолжил транспортно-творческое сотрудничество Горэлектротранса и Александринского театра. В прошлом году троллейбусы поздравляли театр со 190-летием.