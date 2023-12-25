Маршрут №9 продлили к намывным территориям Васильевского острова

С 25 декабря на измененную трассу маршрута № 9 вышли троллейбусы с увеличенным автономным ходом (ТУАХ). Активное жилищное строительство на намывных территориях Васильевского острова и в районе Морской набережной потребовало увеличения количества общественного транспорта в этой части города. Благодаря технологиям автономного хода появилась возможность пустить экологически чистый электротранспорт в районы новостроек, где отсутствует контактная сеть. Кроме того, продление трассы маршрута затрагивает и Петроградский район: теперь троллейбусы довезут пассажиров прямо до станции метро «Петроградская». Обновленный маршрут № 9 стал уже тринадцатым в списке линий электробусов с динамической зарядкой в Петербурге и четвертым маршрутом ТУАХ, организованным только за 2023 год.

Обслуживать обновленный маршрут будут 8 «автономных» троллейбусов. Раньше троллейбусные трассы в этой части Васильевского острова проходили только по улице Кораблестроителей. Теперь же троллейбус № 9 будет делать поворот на Прибалтийскую площадь, проезжать Морскую набережную и через Мичманскую улицу возвращаться на улицу Кораблестроителей. Таким образом, жители новостроек получили прямую троллейбусную связь с ближайшей станцией метро «Приморская».

Изменения коснутся и той части маршрута, которая пролегает в Петроградском районе. Здесь он будет продлен до станции метро «Петроградская». Таким образом, сформирована ещё одна транспортная связь между «зеленой» и «синей» ветками метро. Ранее троллейбус № 9 доезжал лишь до Ординарной улицы.

Петербургский Горэлектротранс продолжает активно расширять маршрутную сеть ТУАХ. За 2023 год, применяя технологию автономного хода, предприятие продлило и оптимизировало трассы 4 троллейбусных линий (маршруты №№ 42, 12, 50, 9). Благодаря запуску ТУАХ троллейбусные трассы появились в разных частях города, где отсутствует контактная сеть. Всего же в Петербурге развита сеть из 13 маршрутов ТУАХ, это крупнейшая маршрутная сеть «автономных» троллейбусов в России.

Троллейбусное будущее в Горэлектротрансе также связывают с технологией автономного хода, развитием существующих и новых линий ТУАХ. Согласно программе предприятия «Сохраняя историю, движемся в будущее» в ближайшие годы будет закуплено ещё 207 троллейбусов с увеличенным автономным ходом. 97 машин из этого числа уже поступило в Горэлектротранс. Всего на данный момент ГЭТ эксплуатирует 257 троллейбусов с увеличенным автономным ходом.

Маршрут троллейбуса № 9: к/ст «Улица Кораблестроителей» - Наличная ул. – Новосмоленская наб. – мост Кораблестроителей – ул. Кораблестроителей – Мичманская ул. – Морская наб. – Прибалтийская пл. – ул. Кораблестроителей – ул. Нахимова – Наличная ул. – Малый пр. В.О. – наб. Макарова – Тучков мост – Большой пр. П.С. – пр. Добролюбова – пер. Талалихина – пер. Нестерова – Б. Пушкарская ул. – Ординарная ул. – Левашовский пр. – пл. Шевченко – Каменноостровский пр. (обратно: Каменноостровский пр. – Большой пр. П.С. – Тучков мост) – ст. м. «Петроградская».