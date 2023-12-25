ВолшебныйТрамвай готовится к новогодним рейсам по Петербургу

Новогодний электрический транспорт яркая примета петербургских праздничных маршрутов. Красивой традиции оформлять трамваи новогодней иллюминацией уже 10 лет. Впоследствии к проекту #ВолшебныйТрамвай присоединился еще и троллейбус с увеличенным автономным ходом. В этом сезоне снова пополнение: впервые в проекте примут участие большие трехсекционные трамваи Усть-Катавского вагоностроительного завода. Если одиночные вагоны и троллейбус ассоциативно напоминают большие новогодние елочные игрушки, то трехсекционные трамваи уже можно сравнить с целой волшебной шкатулкой игрушек. Также трамваи и троллейбусы с иллюминацией уже успели получить и меткое народное название – «светлячки».

Когда трамваи и троллейбусы в новогодних огонечках встречаются в сумерках на маршрутах, их свет внутри салона, и мерцание снаружи на бортах создаёт атмосферу теплоты и доброго праздника на улицах Петербурга. Поэтому уже стало доброй петербургской традицией ловить новогодние трамваи и троллейбусы в кадр и делиться красивыми снимками с хэштегом #ВолшебныйТрамвай.

В этот раз у любителей фотографии и просто любителей Нового года есть возможность встретить праздничный транспорт по меньшей мере на 7 трамвайных и 2 троллейбусных маршрутах: в Кировском, Красносельском, Московском, Василеостровском, Петроградском, Выборгском и Приморском районах Петербурга.

Новогодние трамваи и троллейбусы с иллюминацией можно будет встретить:

- на трамвайных маршрутах: №№ 6, 19, 27, 40, 43, 45, 48, 55;

- на троллейбусных маршрутах: №№ 41, 46.

Праздничный транспорт не только радует пассажиров, но и вдохновляет работников СПб ГУП «Горэлектротранс». Теплый уют зимней сказки передают строки стихотворения слесаря Трамвайного парка № 5 Олега Язовского. К слову, трамваи этого парка – тоже в числе счастливчиков, получивших «мерцающую новогоднюю ливрею». Эти вагоны можно будет встретить на маршрутах №№ 19, 48 и 55.

Хлопья белые падают в конусе света,

Опадают на землю пушистым ковром.

Ведь недавно закончилось жаркое лето,

Как засыпало землю с небес серебром.

Тишина во дворе, лишь снежинки, кружа,

Мне на нос и ресницы тихонько легли.

А по улице вдаль, грохоча и жужжа,

Проезжают трамваи, все в снежной пыли.

Стало вдруг неожиданно радостно мне,

Улыбаюсь, ведь счастье не любит огласку.

С той улыбкой иду будто в сказочном сне,

Наблюдая красивую зимнюю сказку.

Акция #ВолшебныйТрамвай – один из проектов новогодней программы Горэлектротранса. С 15 по 29 декабря Экспозиционно-выставочный комплекс ГЭТ также проведет праздничные игровые программы для школьников и дошколят. А подведомственный Горэлектротрансу ДОЛ «Зарница», после масштабной реконструкции ставший всесезонным, подготовил профориентационную зимнюю смену «Электротехнический Новый год или трамвайно-троллейбусные приключения Деда Мороза».