Бойцов из студотряда «Путеец» отметили за работу в ГЭТ

В Петербургском государственном университете путей сообщения императора Александра I состоялась отчётная конференция штаба студенческих отрядов по итогам трудового семестра 2023 года. Участие в мероприятии принял начальник Службы пути СПб ГУП «Горэлектротранс» Олег Востриков, который проанализировал работу ребят из студенческого отряда монтёров пути «Путеец» и поблагодарил их за добросовестный труд.

В этом году в студенческий отряд монтёров пути вошло 11 бойцов, обучающихся по специальностям «Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей», «Управление пассажирскими перевозками» и «Электроснабжение железных дорог». С 27 июня по 31 августа практиканты занимались заменой рельсошпальной решетки и спецчастей трамвайного пути.

За два месяца ими было уложено 600 м пути, при том, что весь годовой план Службы пути составляет 3000 м. Так, например, с участием «Путейца» были уложены трамвайные съезды на улице Руставели и проспекте Просвещения, заменены рельсы на проспекте Маршала Жукова. Кроме этого, студенты выполняли и другие профильные работы.

«Кроме монтёров пути Петербургский государственный университет путей сообщения готовит представителей и других специальностей для рельсового транспорта, поэтому является настоящей кузницей кадров для нашего предприятия», - отметил начальник Службы пути Олег Востриков.

На торжественном собрании в ПГУПС наиболее отличившихся бойцов студотрядов отметил проректор по воспитательной работе и связям с производством Илья Терёхин.