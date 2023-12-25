Молодёжный совет подвёл с коллегами итоги года…на коньках

Фото: Николай Елисеев, ведущий экономист ФЭУ

Деловая программа-2023 Молодёжного совета Первичной профсоюзной организации ГУП «Горэлектротранс» завершилась по-новогоднему. Члены «молодёжки» встретились со своими коллегами из Пассажиравтотранса и Петербургского метрополитена, чтобы обсудить основные итоги года и обменяться добрыми поздравлениями. А чтобы встреча получилась по-настоящему праздничной, директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин пригласил молодёжь на самый большой и атмосферный каток в Санкт-Петербурге: у Флагштока.

Молодые транспортники поделились друг с другом информацией о различных нововведениях, которые появились на их предприятиях в этом году. Представители Горэлектротранса рассказали о том, как внедряются в эксплуатацию «умные» трамваи, оснащённые комплексом активной помощи водителю на базе российских разработок технологии искусственного интеллекта Cognitive Pilot. Коллеги из Метрополитена поделились своим опытом внедрения систем автоматического управления на новый подвижной состав. Молодёжь Пассажиравтотранса рассказала о новых технологиях, применяемых для улучшения автобусов и транспортной инфраструктуры.

А самые яркие эмоции от встречи подарило катание на коньках на берегу Финского залива, на катке с ледовым покрытием 11 400 м².

«Мы погрузились в новогоднюю сказку, чудесную и радостную. На мгновение почувствовали себя детьми, которые просто радуются от всей души, - поделился впечатлениями начальник ПТО Троллейбусного парка № 2 Дмитрий Здрелюк. – Наши товарищи сказали, что это было очень яркое событие, оно точно останется в памяти на долгие годы! Стоит заметить, что все очень хорошо катаются, некоторые даже умеют делать художественные фигуры на коньках. А это говорит о том, что ребята погружены не только в работу, но и имеют разносторонние интересы. С наступающим Новым годом и Рождеством Христовым!»

Фото Дмитрия Здрелюка

Напомним, что 21 декабря молодёжь Горэлектротранса приняла участие в первой Интеллектуальной игре Молодёжных советов транспортной отрасли Санкт-Петербурга, которую провёл знаменитый игрок «ЧГК», обладатель двух «Хрустальных сов» и звания «Лучший капитан клуба» магистр Алексей Блинов.