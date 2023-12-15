В Трамвайном парке № 5 провели смотр новой техники и дали старт проекту #ВолшебныйТрамвай

Трамвайной парк № 5 посетил вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков, курирующий в правительстве транспортный блок. В сопровождении главы Комитета по транспорту Валентина Енокаева, директора СПб ГУП «Горэлектротранс» Дениса Минкина и генерального директора СПб ГУП «Пассажиравтотранс» Андрея Лызина вице-губернатор осмотрел трамваи и автобусы, поступившие в Петербург в конце 2023 года. В преддверии Нового года внимание уделили и транспорту, украшенному праздничной иллюминацией. Кирилл Поляков вместе с детьми из подведомственного Горэлектротрансу ДОЛ «Зарница» дали старт традиционному проекту #ВолшебныйТрамвай.

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Показ новой техники из недавних поставок 2023 года состоялся на «новогодней площади», которую специально к презентации обустроили рядом с живой елкой на территории Трамвайного парка № 5. Здесь разместились новый двухсекционный трамвай «Довлатов» АО «Уралтрансмаш» и группа одиночных вагонов Усть-Катавского вагоностроительного завода. Согласно контракту 2023 года в Петербург прибыли все 14 вагонов УКВЗ, причём досрочно. Большинство из них – уже на маршрутах Трамвайного парка №5. Все трамваи из новых поставок вне зависимости от производителя и модели – «умные», оснащенные комплексом активной помощи водителю на базе российских разработок технологии искусственного интеллекта Cognitive Pilot.

Трамвай «Довлатов», специально разработанный под путевое хозяйство исторического Трамвайного парка №3, в ближайшее время отправится обслуживать пассажиров на маршруте №6. Это первый двухсекционный вагон серии, прибывший в наш город и прошедший все процедуры перед выпуском на линию. Напомним, что с октября по маршруту №6 курсирует трехсекционный «Достоевский». Внешний облик вагонов идентичен и адаптирован под трамвайную моду 50-60-х годов.





После осмотра новой техники директор Горэлектротранса Денис Минкин доложил Кириллу Полякову о готовности к началу зимней смены в подведомственном предприятию ДОЛ «Зарница». Зимняя смена пройдёт в два заезда и будет посвящена теме «Электротехнический Новый год или трамвайно-троллейбусные приключения Деда Мороза».

Дети из ДОЛ вместе с Дедом Морозом-водителем новогоднего троллейбуса встречали вице-губернатора возле транспорта, украшенного иллюминацией. Кирилл Поляков вручил зарничникам подарочные наборы, оценил их новые фирменные курточки «ГЭТ - наше будущее» и дал старт проекту #ВолшебныйТрамвай. В этом году к новогоднему проекту впервые присоединились трехсекционные трамваи УКВЗ. Всего же к новому году в Горэлектротрансе украсили 6 трамваев и один троллейбус, которые будут курсировать в разных районах города.