Трамвай №3 сообщил пассажирам о старте работы «Новогодней почты»

Фото: Роман Пименов "Петербургский дневник"

Дед Мороз со Снегурочкой создали праздничное настроение в петербургском трамвае. Они приветствовали пассажиров вагона, брендированного в стиле редакции «Петербургский дневник». Волшебники проехали по Петербургу с праздничной миссией – сообщить пассажирам трамвая о старте работы «Новогодней почты ПД».

Отправить праздничное послание можно на Дворцовой площади. Поздравительные открытки до конца декабря принимает «Новогодняя почта Петербургского дневника». Сами же открытки с рисунками детей пассажирам трамвая №3 посчастливилось получить от Деда Мороза со Снегурочкой во время праздничного рейса.

Вместе с пассажирами праздничные карточки вручили и водителям машин, которые замечали волшебных пассажиров из окна и приветствовали их на остановках.

Также Дед Мороз со Снегурочкой раздали свежие номера «Петербургского дневника».

Все желающие смогут отправить праздничное послание в пункте «Новогодней почты». Она будет работать с 19 по 29 декабря, с 17:00 до 21:00 у главной городской ёлки.