Студенты Техникума железнодорожного транспорта познакомились с раритетным электротранспортом в Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ

Студенты-железнодорожники побывали на экскурсии в Экспозиционно-выставочном комплексе петербургского Горэлектротранса. На примере уникальных экспонатов ребята смогли проследить историю развития и становления электрического транспорта, а также узнать об эволюции бортового оборудования трамваев и троллейбусов.

В гостях у Экспозиционно-выставочного комплекса побывали студенты 2 курса Санкт-Петербургского техникума железнодорожного транспорта, обучающиеся по специальности «Техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования (по видам транспорта)». На примере трамваев и троллейбусов разных лет будущие транспортники проследили за развитием технического уровня подвижного состава, ознакомились с устройством пассажирского салона и кабины водителя, смогли увидеть, какие изменения претерпела конструкция тележек трамвайных вагонов и двигателей троллейбуса. Также сотрудники ЭВК ГЭТ рассказали студентам об устройстве систем управления, контроллеров, тормозов и другого оборудования.

Экскурсия состоялась в рамках соглашения о сотрудничестве, заключенного между СПб ГУП «Горэлектротранс» и Техникумом железнодорожного транспорта. Соглашение предусматривает прохождение студентами 3 курса практики в Горэлектротрансе. В течение лета ребята изучают особенности работы электромехаников на участках бортового оборудования трамвайных и троллейбусных парков. После окончания техникума многие студенты возвращаются на предприятие уже в качестве специалистов одной из самых востребованных специальностей ГЭТ.