Горэлектротранс на выставке «Россия» рассказал об элементах искусственного интеллекта на трамваях

Петербургский Горэлектротранс в составе делегации Комитета по транспорту на этой неделе принимает участие в выставке «Россия» на ВДНХ. Предприятие задействовано в экспозиционной программе на стенде Санкт-Петербурга, а также дважды в день проводит интеллектуальные интерактивы для аудитории разных возрастов. В рамках этой интерактивной программы состоялась лекция начальника отдела перспективного развития Управления формирования политики в области научно-технического и инновационного развития, международных и межрегиональных связей СПб ГУП «Горэлектротранс» Андрея Уланова о перспективах беспилотных технологиий на электрическом транспорте. Делегат от ГЭТ рассказал о лидерстве Петербурга в вопросах внедрения и практического применения на серийных трамваях комплекса активной безопасности на основе российских разработок технологий искусственного интеллекта.

При реализации программы развития Горэлектротранса «Сохраняя историю, движемся в будущее» в части обновления подвижного состава специалисты предприятия руководствовались принципом прогнозирования будущих трендов и продумывания ресурса для последующей модернизации.

Одной из актуальных проблем современного транспорта, в том числе общественного, является автоматизация движения. Для решения этого вопроса в Горэлектротрансе было сформировано техническое задание для производителей подвижного состава: с 2022 года все новые трамваи должны быть оборудованы комплексом активной безопасности, состоящим из системы активной помощи водителю и системы контроля бодрствования водителя, связанными между собой. В основе комплекса лежат российские разработки технологии искусственного интеллекта Cognitive Pilot. Петербург - первый город в России, где трамваи с элементами искусственного интеллекта работают в повседневном режиме на линейных маршрутах. Сейчас в Петербурге уже 142 «умных» трамвая.

Система контроля бодрствования водителя представляет собой камеру, сфокусированную на лице водителя, которая четко реагирует на любые происходящие изменения, будь то закрытие глаз, курение или разговор по телефону. Система подает сигнал, и если водитель на него не реагирует, она автоматически останавливает транспорт без его участия. Второй элемент комплекса – система активной помощи водителю – включает в себя контроль скоростного режима, основанный на данных геопозиционирования, контроль дорожных знаков и препятствий на линии с помощью видеокамер и радара-детектора с высокой чувствительностью. Это позволяет в любых погодных условиях, при любой освещенности и видимости заранее распознать сугроб, человека на путях или другое препятствие.

Андрей Уланов подчеркнул, что такие современные системы не только помогают облегчить управление транспортным средством, но и, что более важно, поднимают на качественно новый уровень безопасность пассажиров, пешеходов и других участников дорожного движения.

Ещё одна перспективная тема - система авторасстановки, позволяющая трамваям перемещаться по парку без участия водителя-перегонщика. Авторасстановку протестировали на предприятии в этом году. Внедрять эту систему планируется с Трамвайного парка №7 после завершения его реконструкции.

«С развитием интеллектуальных систем на транспорте назрела необходимость по-новому организовать использование существующей инфраструктуры ГЭТ, адаптировать и применить её под изучение технологий будущего. Наиболее яркой иллюстрацией такой работы можно назвать планы по созданию в Петербурге Полигона для обучения водителей и испытания перспективных технических решений обеспечения безопасного движения общественного электротранспорта. С такой инициативой мы обратились в Минпромторг и получили поддержку», - поделился отраслевыми новостями Андрей Уланов.

Лекция стала частью интеллектуальной программы Горэлектротранса, подготовленной для посетителей стенда Санкт-Петербурга на выставке «Россия». Дважды в день можно поучаствовать в викторинах, разгадывании кроссвордов и ребусов на тему электротранспорта. Также на стенде можно увидеть макеты электротранспорта в формате «было – стало» и изучить информацию о самых популярных в Петербурге эксплуатируемых моделях. Хронологию развития трамвайного и троллейбусного движения можно проследить на центральном объекте экспозиции – кинетическом шаре. Он покажет модельный ряд от конки и исторического вагона «Бреш» до современного «умного» трамвая «Достоевский» и от троллейбуса ЯТБ-1 с деревянным кузовом до новейшего «Адмирала».