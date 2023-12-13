Сотрудники Горэлектротранса проверят посетителей выставки «Россия» на транспортную логику и смекалку

Продолжается неделя транспортной отрасли Санкт-Петербурга на выставке «Россия». Помимо участия в визуальной составляющей стенда города на Неве Горэлектротранс разработал интеллектуально-интерактивную программу для посетителей разных возрастов. Дважды в день сотрудники ГЭТ проводят для всех желающих викторины на тему электрического транспорта, а также тренируют логику и смекалку гостей стенда с помощью тематических ребусов и кроссвордов.

Много ли гости выставки на ВДНХ знают про петербургский электрический транспорт? Проверят это тематические викторины, разработанные специально для посетителей разных возрастов. Начать проверку своих знаний можно с совсем простых вопросов, например, о том, как называется токоприемник троллейбуса: рога, усы, палки или штанги? Сотрудники Горэлектротранса уверены, что на этот вопрос многие ответят правильно: конечно, это штанги.

Для любителей транспортной истории, вероятно, несложным окажется и вопрос об изобретателе отечественного электрического трамвая. Ведь опыты Федора Аполлоновича Пироцкого в 1880 году стали важнейшей вехой на пути к началу регулярного трамвайного движения в Российской империи. А вот назвать модель самого массового трамвайного вагона в мире – задача уже не из легких. Наверняка не каждый специалист транспортной отрасли ответит, что это был вагон модели КТМ-5М3 производства Усть-Катавского вагоностроительного завода имени С.М. Кирова. Всего таких вагонов было выпущено более 12 000 единиц.

Умение выстраивать логические связи посетители выставки смогут проверить, разгадывая тематический кроссворд. Правильно ответив на все вопросы, гости должны составить ключевое слово, имеющее прямое отношение к электрическому транспорту – экология. И это слово здесь неслучайно: ведь именно трамваи и троллейбусы являются самым экологически чистым городским общественным транспортом. Любителям головоломок посложнее также не придется скучать. Для них подготовили интересные транспортные ребусы, для разгадывания которых придется проявить сообразительность.

А уже завтра, 14 декабря, центром интеллектуальной программы ГЭТ станет лекция о том, как технологии искусственного интеллекта стали частью повседневной жизни городского электрического транспорта в Петербурге. Об инновационных технологиях расскажет начальник отдела перспективного развития Управления формирования политики в области научно-технического и инновационного развития, международных и межрегиональных связей СПб ГУП «Горэлектротранс» Андрей Уланов.

Напомним, что посетить выставку и увидеть достижения транспортной отрасли Санкт-Петербурга можно до 17 декабря.