Электротранспорт Петербурга будет работать в новогоднюю и рождественскую ночи

Для улучшения транспортного обслуживания пассажиров в праздничные дни будет организовано круглосуточное движение электротранспорта. Трамваи и троллейбусы будут курсировать в новогоднюю ночь с 31 декабря на 1 января, а также в рождественскую ночь с 6 на 7 января.

С 31 декабря на 1 января круглосуточное движение будет обеспечено на 5 троллейбусных и 3 трамвайных линиях:

- троллейбусы №№ 2, 23, 28, 31, 46;

- трамваи №№ 55, 60, 100.

В ночь с 6 на 7 января будет работать 3 троллейбусных и 1 трамвайный маршрут:

- троллейбусы №№ 23, 28, 46;

- трамвай № 55.

Интервал движения составит порядка 30 минут.