Горэлектротранс принял участие в новогодней благотворительной акции «Дерево желаний»

Коллектив петербургского Горэлектротранса под руководством директора предприятия Дениса Минкина и при активной поддержке ППО ГУП «Горэлектротранс» подготовил новогодние подарки для детей. Общегородская акция «Дерево желаний» по сбору подарков для детей-сирот, детей из многодетных семей или оказавшихся в трудной жизненной ситуации проводится в Петербурге с 2015 года. Старт акции в начале декабря дал Губернатор Северной столицы Александр Беглов.

В петербургском Горэлектротрансе подготовили праздничные наборы для исполнения желаний детей от 2 до 13 лет. Транспортники считают важным, чтобы у детей было новогоднее чудо, чтобы сбылись их желания.

«В предновогодние дни люди фокусируются на истинных ценностях. На первый план выходят ожидание чудес и доброго общения, желание создавать атмосферу праздника, дарить подарки детям, которые искренне верят в волшебного Деда Мороза. Это детское ожидание впоследствии на всю жизнь становится самым ярким и теплым воспоминанием, связанным с новогодними праздниками», - говорят в Горэлектротрансе.

Конечно, на предприятии не прошли мимо желаний детей, которые ждут на Новый год «транспортные» подарки: деревянную железную дорогу, большую машину на пульте управления. Также для ребят, которые поделились своими новогодними ожиданиями с «Деревом желаний», подготовили детский синтезатор, книги, конструкторы, смарт часы, интерактивные и мягкие игрушки.

В своих праздничных наборах дети найдут именную поздравительную открытку с посланием, которое оставил для них #ВолшебныйТрамвай. Электротранспорт с новогодней иллюминацией уже готовится к выходу на маршруты и чудесным путешествиям по праздничному Петербургу.