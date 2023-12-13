Денис Минкин наградил победителей конкурса сочинений, раскрывших «Тайны цветной Зарницы»

Накануне старта новогодней смены в ДОЛ «Зарница» директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин встретился с зарничниками смены осенней. Повод приятный: директор Горэлектротранса наградил победителей традиционного конкурса сочинений в 10 предложениях. На этот раз ребятам нужно было рассказать о «Тайнах цветной зарницы».

Раскрыть «Тайны цветной зарницы» директор Горэлектротранса предложил ребятам из интеллектуально-технической осенней смены во время своего традиционного визита в гости к зарничникам. Главное условия конкурса – выразить свои мысли в кратком, но емком и логичном формате. В каждом сочинении прослеживалась интересная авторская мысль, а некоторые работы и вовсе удивили неожиданными сюжетными поворотами, уложив их всего в 10 предложений.

Так, София Волошина из 2-го отряда раскрыла тайну, чем занимаются зарничники, пока их не видят взрослые: «С начала приезда мы пытались вызвать духов: конфетного короля или Пиковую даму».

А Екатерина Казенкина из 2-го отряда рассказала о древней легенде о волшебных духах, олицетворявших каждого ребенка, который побывал в лагере. Каждый дух имел свой цвет и символизировал определенную черту характера. Такую легенду она предложила в попытке ответить на вопрос «Почему у каждого отряда в «Зарнице» свой цвет?»: «Возникало много разногласий, но дети всегда находили способ все разрешить. А сейчас все забыли о волшебных духах. А традиция осталась».

Со смешением разных оттенков ярких красок в палитре сравнила добрые традиции дружбы зарничников Ангелина Врачан из 1-го отряда: «Хоть все тут на первый взгляд разные, но стоит только познакомиться поближе, так сразу становится понятно, какие хорошие и добрые люди приезжают сюда».

И многие ребята в своих работах соглашаются, что главная тайна «Зарницы» - это её «цветные будни»: новые знания, новые друзья и новые впечатления, которые дети увозят с собой.

Авторам 9 самых интересных сочинений директор вручил призы.

Победители:

София Волошина (1 отряд);

Ангелина Вранчан (1 отряд);

Зоя Гуляева (1 отряд);

Ирина Дмитроченкова (7 отряд);

Григорий Васильев (2 отряд);

Елизавета Иванова (2 отряд);

Екатерина Казенкина (2 отряд);

Алеся Будько (7 отряд);

Арина и Алексей Логиновы (6 отряд).

В «Зарнице» едва заскучали по осенним гостям, как уже начались предпраздничные хлопоты. Зимой в лагере стартует зимняя смена «Электротехнический Новый год или трамвайно-троллейбусные приключения Деда Мороза». Она пройдет в два заезда - с 28 декабря по 8 января и со 2 по 8 января. Помогая Дедушке Морозу усовершенствовать свою нелегкую волшебно-логистическую работу с помощью науки и техники, ребята познакомятся с устройством реальной транспортной отрасли. А настоящим сюрпризом для зарничников станет новогодняя новинка лагеря - музыкальный трамвай с диско-шаром и караоке-системой. Ведь невозможно представить праздник без зажигательных танцев и веселых песен!

Контактный телефон ДОЛ «Зарница»: +7 (812) 244-18-20 (6164), +7 (951) 674-17-61.

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