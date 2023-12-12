В Горэлектротрансе наградили лучших наставников по итогам учебного года

Накануне нового года в Горэлектротрансе оценивают результаты работы по разным профильным направлениям. По итогам учебного года 2022-2023 директор предприятия Денис Минкин побеседовал с лучшими наставниками: старшим мастером Троллейбусного парка № 6 Гудратом Шаиг оглы Ибрагимовым, слесарем-электриком по ремонту электрооборудования Трамвайного парка № 1 Михаилом Вишняковым и слесарем-электриком по ремонту электрооборудования Троллейбусного парка № 1 Дмитрием Филипповым.

В атмосфере дружеской беседы Денис Минкин поблагодарил наставников за их труд и отметил, что передавать свои знания и умения молодому поколению – это не только важно, но и очень ответственно. Директор ГЭТ вручил участникам встречи благодарственные грамоты и подарки, а также предложил наставникам встретиться еще раз, но уже в более деловом формате - с конкретными рабочими предложениями по улучшению системы наставничества на предприятии.

Положение о системе наставничества СПб ГУП «Горэлектротранс» действует на предприятии с 2022 года. Студенты-практиканты учебных заведений и выпускники – молодые рабочие и молодые специалисты после стажировки проходят анкетирование и выставляют баллы своим наставникам. На основании этой обратной связи и формируется рейтинг лучших наставников.

В августе этого года Гудрат Шаиг оглы Ибрагимов и Дмитрий Филиппов в качестве лучших наставников представляли Горэлектротранс в Екатеринбурге на конференции «Практика наставничества». Участники конференции обсуждали развитие системы наставничества на предприятиях России, а также участвовали в мастер-классах по наставничеству от ведущих экспертов.

По итогам прошедшего учебного года в качестве поощрения за отличные результаты работы лучшие наставники получили денежную премию.