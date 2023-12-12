6 лет на автономном ходу: петербургский ТУАХ отмечает день рождения

12 декабря 2017 года впервые в Петербурге рейсовый троллейбус вышел за пределы контактной сети и повез пассажиров там, где нет проводов. Так 6 лет назад было положено начало движению нового вида транспорта - троллейбусов с увеличенным автономным ходом (ТУАХ) или электробусов с динамической зарядкой. Первым троллейбусным маршрутом, дотянувшимся до улиц без контактной сети, стал маршрут №23. Сегодня маршрутная сеть ТУАХ насчитывает 12 «автономных» троллейбусных линий, три из которых появились на карте Петербурга за последний год.



Санкт-Петербург занимает первое место в России по количеству маршрутов троллейбусов с увеличенным автономным ходом. На маршрутной сети протяженностью 126,25 км работают 144 ТУАХ. Троллейбусы, которые часть пути проезжают без подсоединения к контактной сети, можно встретить в Приморском, Невском, Московском, Центральном, Василеостровском, Адмиралтейском, Фрунзенском, Кировском, Красносельском районах города. Благодаря технологиям автономного хода жителям города, прежде всего районов новостроек, становится легче не только добираться до метро, но и передвигаться между районами. При этом мимо их домов проходит экологически чистый транспорт, что сохраняет преимущества жизни в спальных районах.



Так, например, продленный в ноябре маршрут №50 связал жителей новостроек на Глухарской и Плесецкой улицах в Приморском районе со станциями метро «Комендантский проспект» и «Пионерская». А в центре города пассажиры получили новую межрайонную транспортную связь: возобновленный в октябре 2023 года маршрут №12 связал Василеостровский и Адмиралтейский районы. Благодаря технологии автономного хода его трасса прошла по Благовещенскому мосту через Театральную площадь к Тульской улице. Летом троллейбусный маршрут №42 «дотянулся» до Московского вокзала, а выделенка на Лиговском проспекте стала единственной в городе, по которой одновременно проходят маршруты автобусов, трамваев и троллейбусов.



Троллейбусы с увеличенным автономным ходом продолжают пополнять подвижной состав Горэлектротранса. Согласно программе развития предприятия «Сохраняя историю, движемся в будущее» в планах на ближайшие годы закупка 207 инновационных троллейбусов, 97 машин из этого числа уже поступили в троллейбусные парки предприятия. Всего же на улицах Петербурга в настоящее время работает 257 троллейбусов с увеличенным автономным ходом.