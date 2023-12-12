Горэлектротранс представляет петербургский электротранспорт на выставке «Россия»

В Москве на территории ВДНХ, где проходит выставка «Россия», стартовала неделя петербургского Комитета по транспорту. СПб ГУП «Горэлектротранс» в составе делегации представляет посетителям достижения транспортной отрасли города на Неве. На выставке установлены макеты трамвая и троллейбуса поставки последних лет: «Богатырь-М» и «Адмирал», «сменивших» распространенные в Ленинграде-Петербурге ЛВС и ЗиУ-9. Хронологию развития трамвайного и троллейбусного движения, а также как менялся модельный ряд электротранспорта можно проследить на кинетическом шаре, центральном объекте стенда Санкт-Петербурга. Также дважды в день Горэлектротранс предлагает гостям выставки принять участие в интеллектуальных интерактивных играх.

Из Петербурга с любовью к транспорту. Макеты в масштабе 1:16 знакомят гостей петербургского стенда с популярными у современных пассажиров моделями электротранспорта. Так, трамвай «Богатырь-М» условно можно считать преемником двухсекционных ЛВС разработки 80-х годов прошлого века. Новые вагоны оснащены модульной унифицированной кабиной и интеллектуальным комплексом активной помощи водителю на базе российских разработок технологии искусственного интеллекта Cognitive Pilot.

В паре с трамваем - низкопольный троллейбус того же производителя («ПК ТС») «Адмирал». Такие модели эксплуатируются в Петербурге с 2020 года. В числе уникальных особенностей троллейбуса нового поколения - использование негорючих композитных материалов, а также шлифованного алюминия в отделке интерьера, что увеличивает срок его службы. Модель легко отличить от других за счет характерного оформления потолка и мониторов, располагаемых по всей длине салона на скосах крыши. Любопытно, что в городе Энгельсе, где производят троллейбус "Адмирал", зафиксирован мировой "троллейбусный рекорд": с 1972 по 2015 гг. здесь выпускали модель ЗиУ-9 - настолько удачную, что её общий выпуск превысил 42 тысячи экземпляров.

Центральная часть петербургского стенда – большой кинетический шар - в дни транспортной отрасли превратился в ленту фотохроники. Он показывает историю развития трамвайного и троллейбусного движения: модельный ряд от конки и исторического вагона «Бреш» до современного «умного» трамвая «Достоевский» и от троллейбуса ЯТБ-1 с деревянным кузовом до новейшего «Адмирала».

Также Горэлектротранс дважды в день будет проводить интеллектуальную программу разного уровня сложности и для разных возрастов. А 14 декабря в рамках интеллектуальной секции ГЭТ состоится лекция о применении элементов искусственного интеллекта на петербургских трамваях.

Транспортная неделя на стенде Санкт-Петербурга продлится до 17 декабря.