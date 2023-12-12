35 работникам Горэлектротранса присвоили звание «Почетный ветеран труда горэлектротранспорта»

Директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин провёл новогоднюю встречу с заслуженными работниками предприятия. В Троллейбусном парке №1 он вручил многолетним труженикам отрасли удостоверения «Почетного ветерана труда горэлектротранспорта». Это высокое звание присваивается за значительный вклад в развитие и совершенствование пассажирского электротранспорта, обеспечение безаварийной работы, повышение культуры обслуживания пассажиров.

«Почетным ветераном труда горэлектротранспорта» может стать работник, чей непрерывный трудовой стаж в системе городского электротранспорта составляет не менее 35 лет. По красивому совпадению в этот раз награды удостоились 35 сотрудников ГЭТ.

В торжественной обстановке Денис Минкин вручил удостоверения, поздравил почетных работников с высокой наградой и пожелал им светлых праздников и новых трудовых достижений.

В беседе с почетными ветеранами труда Денис Минкин отметил их существенный вклад не только в развитие предприятия, но и всего городского пассажирского транспорта.