Вожатый ДОЛ «Зарница» победил на городском Фестивале студенческих отрядов

Итоги работы и достижения студотрядов подвели на XXIII Фестивале студенческих отрядов Санкт-Петербурга. Церемония состоялась 5 декабря в БКЗ «Октябрьский». На ней также чествовали лучших вожатых детских оздоровительных лагерей. Победителем в номинации «Лучший комендант студенческого отряда» стал вожатый ведомственного лагеря Горэлектротранса ДОЛ «Зарница» Дмитрий Мухин.

Боец педагогического отряда «СОзвездие», вожатый всесезонного ДОЛ «Зарница» Дмитрий Мухин по итогам работы во время интеллектуально-технической осенней смены зарекомендовал себя как чуткий, внимательный, энергичный и очень профессиональный педагог и наставник.

Креативный и увлеченный своим делом, настоящий друг зарничников и зарнят, вожатый поддерживает связь с ребятами и готовится к своей очередной, зимней, смене, которая пройдет в два заезда – с 28 декабря по 8 января и со 2 января по 8 января.

Подготовленная для ребят программа отдыха «Электротехнический Новый год или трамвайно-троллейбусные приключения Деда Мороза» вновь погрузит детей в атмосферу транспортной отрасли. На этот раз им предстоит, знакомясь с организацией работы реальной транспортной отрасли, помочь Деду Морозу решить его волшебные логистические задачи, усовершенствовать сани и наладить график доставки подарков. Новогодним подарком для всех зарничников станет новинка ДОЛ – музыкальный трамвай.