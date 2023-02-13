Выставка памяти Михаила Сороки помогла «найти» уникальные блокадные валенки

Фото Народного музея «А музы не молчали...» средней школы №235,

где представлены блокадные валенки Нины Пельцер

К 120-летию начальника Трамвайно-троллейбусного управления в годы войны Михаила Хрисанфовича Сороки 4 декабря Экспозиционно-выставочный комплекс ГЭТ подготовил новую выставку. В экспозиции воссоздана атмосфера рабочего кабинета руководителя времён блокады, «командира блокадного трамвая», как называли его ленинградцы. Историческую достоверность придают блокадные предметы, личные вещи начальника ТТУЛ, различные документы. Один из них помог проследить судьбу уникальной блокадной реликвии, хранящейся в музее «А музы не молчали…» Речь идёт о… валенках, производство которых было организовано в ТТУЛ и обеспечивало теплой обувью ленинградцев.

Благодаря воспоминаниям из книги М.Х. Сороки «Фронтовой трамвай» до наших дней дошла уникальная история о валенках для фронтового богатыря. Новая выставка в ЭВК помогла узнать ещё один эпизод, связанный с валенками ТТУЛ.

Среди документов в экспозиции представлено интервью «командира блокадного трамвая» газете «Смена» от 25 декабря 1983 года. В нём Сорока рассказывает о валенках, которые он подарил артистке Ленинградского театра музкомедии Нине Васильевне Пельцер, и которые спасали её в блокаду, согревая после выступлений на холодной, неотапливаемой сцене.

«Пельцер и другие артисты Музкомедии часто приходили к нам на улицу Росси – погреться, ведь выступали они по соседству, в Александринке… Да, пили кипяток, разговаривали, мечтали о победе…А подарок смог я сделать потому, что в парке имени Леонова мы создали специальную мастерскую, которая валяла валенки. Благодаря этому обули всех своих водителей, всех кондукторов, да ещё воинам на фронт отправляли», - рассказывал в интервью «Смене» Михаил Хрисанфович.

Газета «Смена» от 25 декабря 1983 года с интервью Михаила Сороки,

кадр с юбилейной выставки в Экспозиционно-выставочном комплексе ГЭТ

В этом же интервью указывается, что валенки Нины Пельцер после войны были переданы в Народный музей школы № 235 Адмиралтейского района «А музы не молчали…», посвящённый культуре и искусству Ленинграда периода Великой Отечественной войны.

В процессе подготовки материала с открытия выставки в ЭВК работники Пресс-службы Горэлектротранса заинтересовались дальнейшей судьбой валенок с такой интересной историей, ведь на сегодняшний день это единственное материальное свидетельство работы валяльной фабрики ТТУЛ. С музеем связались. Руководитель Народного музея «А музы не молчали...» средней школы № 235 им. Д.Д. Шостаковича Виктория Крылова подтвердила: реликвия до сих пор находится в постоянной экспозиции спустя 55 лет после открытия!



Таким удивительным образом 120-летие «командира блокадного трамвая» Михаила Хрисанфовича Сороки символично «привело» транспортников к новым знаниям о существовании артефакта, связанного с работой ТТУЛ, и продемонстрировало, сколь причудливо переплетается в нашей жизни связь времён и событий.

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