Сотрудники Горэлектротранса изучили систему автоматического пожаротушения

05 декабря 2023

Молодые водители и специалисты петербургского Горэлектротранса приняли участие в совместной с Университетом ГПС МЧС тренировке по отработке навыков поведения в чрезвычайных ситуациях. На площадке НИИ перспективных исследований и инновационных технологий в области безопасности жизнедеятельности Санкт-Петербургского Университета ГПС МЧС РФ участникам тренировки в реальных условиях продемонстрировали на списанном троллейбусе возможности системы автоматического пожаротушения.

 

Для системной работы в области пожарной безопасности в петербургском Горэлектротрансе заключен ряд соглашений с Санкт-Петербургским университетом Государственной противопожарной службы МЧС России. Сотрудничество в целом направлено на формирование культуры поведения и отработку действий при чрезвычайных ситуациях на транспорте.

 

В рамках недавно состоявшихся учений одним из пунктов программы было тестирование и демонстрация водителям линейного подвижного состава возможностей системы автоматического пожаротушения.

 

 

Аналогичная система установлена на современных трамваях и троллейбусах, а также других видах общественного транспорта. При возгорании в замкнутых объёмах датчик обнаруживает повышение температуры, после чего поступает сигнал на БСУ (блок сигнализации и управления), который позволяет запустить средство пожаротушения в ручном или автоматическом режиме.

 

Возможности системы были продемонстрированы участникам учений в обоих режимах. В закрытом отсеке троллейбуса с помощью специального устройства была подожжена легковоспламеняющаяся жидкость с использованием симулятора дыма. В результате повышения температуры в отсеке сработали датчики, и возгорание было ликвидировано.

 

В соответствии с планом тренировки при учебном возгорании в троллейбусе заклинило центральную дверь. Симулятор дыма добавил реальности в ситуацию. Это потребовало от участников организовать дополнительные выходы, для чего они разбивали стёкла аварийных выходов специальным штатным молоточком.

 

Также каждый участник мероприятия получил навыки реальной работы с порошковым огнетушителем, самостоятельно потушив модельный очаг возгорания.

 

В рамках официальной программы учений директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин передал начальнику Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России Богдану Гавкалюку благодарственное письмо Комитета по транспорту за активное взаимодействие с сотрудниками транспортной отрасли Санкт-Петербурга, позволяющее повысить уровень безопасности пассажиров городского общественного транспорта.

 

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