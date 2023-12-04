Сотрудники Горэлектротранса изучили систему автоматического пожаротушения

Молодые водители и специалисты петербургского Горэлектротранса приняли участие в совместной с Университетом ГПС МЧС тренировке по отработке навыков поведения в чрезвычайных ситуациях. На площадке НИИ перспективных исследований и инновационных технологий в области безопасности жизнедеятельности Санкт-Петербургского Университета ГПС МЧС РФ участникам тренировки в реальных условиях продемонстрировали на списанном троллейбусе возможности системы автоматического пожаротушения.

Для системной работы в области пожарной безопасности в петербургском Горэлектротрансе заключен ряд соглашений с Санкт-Петербургским университетом Государственной противопожарной службы МЧС России. Сотрудничество в целом направлено на формирование культуры поведения и отработку действий при чрезвычайных ситуациях на транспорте.

В рамках недавно состоявшихся учений одним из пунктов программы было тестирование и демонстрация водителям линейного подвижного состава возможностей системы автоматического пожаротушения.