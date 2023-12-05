12 декабря петербургский Горэлектротранс примет участие в Форуме «Труд и занятость»

12 декабря с 14:00 до 17:00 на площадке Ярмарки вакансий – Форума «Труд и занятость» все желающие смогут ознакомиться с полным перечнем открытых на предприятии вакансий, а также пройти первичное собеседование у специалистов Управления по персоналу петербургского Горэлектротранса. В настоящее время в ГЭТ особенно востребованы сотрудники рабочих профессий, ученики водителей и водители электротранспорта. По всем направлениям предприятие осуществляет подготовку в собственном корпоративном учебном центре – Учебно-курсовом комбинате ГЭТ.

Как отмечают кадровые специалисты ГЭТ, в настоящее время со стороны соискателей наблюдается интерес к вакансиям, предлагающим обучение с нуля, переобучение или повышение квалификации. Такая возможность дает людям в поиске дополнительные гарантии профессионального роста, а для многих из них – выступает возможностью получить новую профессию со стопроцентным трудоустройством.

В этом плане на фоне многих работодателей выгодно отличается петербургский Горэлектротранс, имеющий собственный корпоративный центр – Учебно-курсовой комбинат. УКК ведет адресную подготовку специалистов в сфере ГЭТ с учетом реальной потребности отрасли. Таким образом, выпускники комбината всегда получают гарантированное направление на трудоустройство. Еще одной особенностью обучения является интеграция учеников в производственные и корпоративные процессы. Этому способствует соседство комбината с Совмещенным трамвайно-троллейбусным парком ГЭТ. Учеников уже с первых дней зачисления знакомят с профессией в производственных цехах, а также погружают во внутрикорпоративную, спортивную и творческую жизнь рабочего коллектива. Чтобы учеба проходила максимально комфортно и эффективно, предусмотрены выплата стипендий, компенсация аренды жилья иногородним, горячие бесплатные обеды.

Посетители Форума смогут задать интересующие вопросы не только относительно обучения в УКК и трудоустройства в ГЭТ, но и получить рекомендации от сотрудников Управления по персоналу относительно грамотности составления резюме или профопределенности.

Дата и время: 12 декабря, 14:00-17:00

Место: отель «Азимут» (конференц-зал «Азимут», 2 этаж), Лермонтовский пр., дом 43/1, ст м. Балтийская, ст. м Технологический институт.



