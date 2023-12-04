Горэлектротранс рассказал об эксплуатации «умных» трамваев на Бетанкуровском форуме ПГУПС

В Петербургском государственном университете путей сообщения императора Александра I проходит V Бетанкуровский международный инженерный форум. В рамках форума состоялось пленарное заседание «Инженерно-техническое образование как фактор повышения конкурентоспособности в условиях меняющегося мира». В панельной дискуссии принял участие директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин.

В ходе панельной дискуссии Денис Минкин подчеркнул, что предприятие и Петербургский государственный университет путей сообщения связывают тесные научные и деловые контакты и давняя дружба.

Так, между двумя организациями заключено соглашение о сотрудничестве. В том числе оно предусматривает получение в вузе заочного высшего образования работниками ГЭТ, целевое обучение студентов с последующим гарантированным трудоустройством на предприятие, разработка профильными специалистами Горэлектротранса тем дипломных работ для профильных специальностей ПГУПС, участие работников предприятия в государственной аттестационной комиссии, знакомство студентов с отраслью в ходе экскурсий в трамвайные и троллейбусные парки и многое другое.

Также представители ПГУПС участвуют в работе научно-технического совета Международной ассоциации предприятий городского электрического транспорта, созданного на базе НТС петербургского Горэлектротранса.

Все трамвайные вагоны, поступающие в регулярную эксплуатацию с 2022 года, оборудованы системой активной безопасности Cognitive Pilot. На фоне нового опыта петербургского Горэлектротранса дискуссии о будущем транспортных профессий так или иначе сводятся к перспективам, связанным с внедрением искусственного интеллекта на транспорте и автопилотирования. Серийных вагонов с элементами ИИ в таком количестве ещё нет нигде в мире, а в Петербурге они уже работают на маршрутах. Также на базе петербургского Горэлектротранса планируется запустить федеральный испытательный полигон, где будут тестировать «умные» трамваи, интеллектуальные системы и новинки техники.

«Не нужно преклоняться перед иностранными специалистами. Наши специалисты и профессора не хуже, а по многим позициям мы их обошли», - подытоживает результаты двухлетней работы над внедрением «умных» трамваев в городскую среду Денис Минкин.

Бетанкуровский международный инженерный форум организован распоряжением министра транспорта РФ в честь великого инженера, учёного и государственного деятеля Августина Бетанкура, заложившего основы российского инженерного образования в начале XIX века. Мероприятия форума продолжатся до 8 декабря, а по итогам его работы планируется издать сборник трудов, индексированный в базе «Российского индекса научного цитирования». В эту брошюру войдут и работы представителей петербургского Горэлектротранса.