Молодёжь ГЭТ приняла участие в открытии выставки к 120-летию Михаила Сороки

В Экспозиционно-выставочном комплексе городского электрического транспорта состоялось торжественное открытие выставки, посвящённой Михаилу Хрисанфовичу Сороке – начальнику Трамвайно-троллейбусного управления в годы войны. 4 декабря со дня рождения «командира блокадного трамвая» исполняется 120 лет. Выставочное пространство воссоздаёт атмосферу рабочего кабинета руководителя времён блокады. В открытии экспозиции приняли участие представители администрации, Первичной профсоюзной организации ГУП «Горэлектротранс» и молодёжь предприятия.

Открывая выставку, начальник группы экспозиционно-выставочных программ ЭВК ГЭТ Павел Ялышев рассказал о выдающихся управленческих и личных качествах Михаила Сороки, а также о главных вехах истории блокадного трамвая, связанных с его именем. Среди них - прокладка в Ленинград высоковольтного кабеля по дну Ладоги, давшего осаждённому городу ток Волховской ГЭС. Фрагмент этого кабеля участники торжественной церемонии осмотрели на выставке.

Также Михаила Сороку отличала всемерная забота о трудовом коллективе. Так, в здании гостиницы «Октябрьская» был развёрнут стационар для ослабевших сотрудников. При Трамвайно-троллейбусном управлении была организована работа валяльной фабрики, которая обеспечивала тёплой обувью не только работников предприятия, но и бойцов Ленинградского фронта. Об этой странице истории сам Михаил Сорока в 1983 году рассказывал в интервью газете «Смена». Оригинал этой статьи с интересными фактами также представлен в экспозиции, наряду с другими документами и личными вещами начальника ТТУЛ.

«Я думаю, Михаил Хрисанфович Сорока - это один из самых выдающихся людей в истории Трамвайно-троллейбусного управления, и наверняка самый любимый руководитель предприятия, которого чтят и помнят до сих пор», - заключил Павел Ялышев.

Ознакомившись с выставкой, молодые транспортники рассказали, в чём хотели бы брать с Михаила Сороки пример.

«На мой взгляд, современные трамвайщики, равняясь на Михаила Сороку, должны быть в первую очередь преданными своему делу, - поделился инженер ПТО Трамвайного парка № 3 Артём Байков. - Чтобы каждый день ходить на работу как на праздник, хотеть большего и лучшего для города, приносить большую пользу обществу. Также лично меня восхищает в Сороке то, что он всего за год после выпуска из университета благодаря личностным качествам сумел дорасти до начальника Трамвайно-троллейбусного управления. В этом плане мне, конечно, тоже хотелось бы на него ориентироваться, потому что я буквально в июле этого года окончил Петербургский государственный университет путей сообщения, и тоже хотел бы достичь таких высот».

Добавим, что открытие выставки завершило памятные мероприятия Года памяти Михаила Сороки, объявленного в Горэлектротрансе. А самым знаковым событием года стало открытие мемориальной доски на доме 9-13 по 8-й Советской улице, где Михаил Сорока жил с 1938 по 1990 гг.

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