6 декабря петербургский Горэлектротранс представит вакансии в Адмиралтейском районе

04 декабря 2023

6 декабря с 11:00 до 13:00 состоится ярмарка вакансий «Рабочие профессии для Вас». В ее работе примут участие сотрудники Управления по персоналу петербургского Горэлектротранса. Специалисты представят весь спектр открытых вакансий, акцент будет сделан на вакансии рабочих направлений и кадровые потребности парков, обслуживающих пассажиров в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга.

 

В частности, в Адмиралтейском районе расположен Трамвайный парк № 1, он находится на Московском проспекте, д. 83.

 

В настоящее время в трампарке открыто более 15 вакансий, в том числе – рабочие «горящие» позиции: слесарь по ремонту подвижного состава 3 разряда и слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 3 разряда.

 

Также парку требуются:

 

  • ученик водителя трамвая,
  • водитель трамвая,
  • кондуктор,
  • электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда,
  • слесарь-ремонтник 5 разряда,
  • мойщик-уборщик подвижного состава,
  • мастер участка бортового оборудования,
  • электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования 4 разряда,
  • уборщик производственных помещений,
  • электрогазосварщик 5 разряда,
  • токарь 4 разряда и другие.

 

К слову, на мероприятии будут представлены все актуальные вакансии. Предварительно с перечнем можно ознакомиться на сайте.

 

Задать вопросы по условиям трудоустройства непосредственно представителям ГЭТ можно будет 6 декабря с 11:00 до 13:00 на ярмарке вакансий «Рабочие профессии для Вас» по адресу: Английский пр. д. 45/26 (вход с угла пересечения Английского пр. и ул. Лабутина).

 

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