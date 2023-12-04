6 декабря петербургский Горэлектротранс представит вакансии в Адмиралтейском районе

6 декабря с 11:00 до 13:00 состоится ярмарка вакансий «Рабочие профессии для Вас». В ее работе примут участие сотрудники Управления по персоналу петербургского Горэлектротранса. Специалисты представят весь спектр открытых вакансий, акцент будет сделан на вакансии рабочих направлений и кадровые потребности парков, обслуживающих пассажиров в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга.

В частности, в Адмиралтейском районе расположен Трамвайный парк № 1, он находится на Московском проспекте, д. 83.

В настоящее время в трампарке открыто более 15 вакансий, в том числе – рабочие «горящие» позиции: слесарь по ремонту подвижного состава 3 разряда и слесарь-электрик по ремонту электрооборудования 3 разряда.

Также парку требуются:

ученик водителя трамвая,

водитель трамвая,

кондуктор,

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда,

слесарь-ремонтник 5 разряда,

мойщик-уборщик подвижного состава,

мастер участка бортового оборудования,

электромеханик по средствам автоматики и приборам технологического оборудования 4 разряда,

уборщик производственных помещений,

электрогазосварщик 5 разряда,

токарь 4 разряда и другие.

К слову, на мероприятии будут представлены все актуальные вакансии. Предварительно с перечнем можно ознакомиться на сайте.

Задать вопросы по условиям трудоустройства непосредственно представителям ГЭТ можно будет 6 декабря с 11:00 до 13:00 на ярмарке вакансий «Рабочие профессии для Вас» по адресу: Английский пр. д. 45/26 (вход с угла пересечения Английского пр. и ул. Лабутина).