ГЭТ представил рабочие профессии как отдельный вид искусства на Форуме работающей молодежи

В рамках образовательного трека «Как повысить престиж рабочих профессий» Форума работающей молодежи-2023 начальник сектора по набору персонала Ольга Меньшикова предложила участникам взглянуть на рабочие специальности и на методы привлечения сотрудников в эти направления, используя творческий подход. Ее презентация была названа так: «Рабочие профессии как отдельный вид профессионального искусства». Что же именно вкладывает в это современный Горэлектротранс?

В настоящее время на рынке труда наблюдается конкуренция среди работодателей за качественные кадры. Особая потребность в сотрудниках ощущается в рабочих профессиях. Чтобы замотивировать молодежь в получении рабочих специальностей, не достаточно предложить гарантированное трудоустройство и заработную плату, нужно нечто большее. Об этом знают в петербургском Горэлектротрансе и создают комфортные условия не только для работы, но и для профессионального обучения и отдыха, а также разрабатывают нетривиальные методы привлечения будущих коллег в профессию с раннего возраста.

Так на предприятии разработана и показывает свою эффективность единая профориентационная экосистема. Она состоит из Экспозиционно-выставочного комплекса ГЭТ, где дети с самых ранних лет знакомятся с историей городского электротранспорта, с пользой проводят школьные каникулы и новогодние праздники. Также в экосистему входит всесезонный детский оздоровительный лагерь «Зарница», каждая смена которого направлена на раскрытие потенциала детей в различных профессиональных областях, построение взрослой личности в коммуникации с обществом. Еще одной составляющей системы является Учебно-курсовой комбинат ГЭТ, который становится первым шагом, в том числе для молодежи, для осознанного и серьезного погружения в профессии ГЭТ. Уже на этапе обучения в УКК ученики становятся полноправными коллегами действующих сотрудников ГЭТ и принимают участие во всех активностях: спортивных, творческих и других. Неотъемлемой частью профориентационной работы является интерактивное знакомство молодых людей профильных учебных заведений с площадками предприятия, которые проходят под эгидой Управления по персоналу. В ходе экскурсий в парки молодежь сразу же видит свое потенциальное будущее рабочее место и функционал, подробно изучают подвижной состав, общаются с сотрудниками. После экскурсий ребята приходят на производственную практику.

Ольга Меньшикова также рассказала о мерах поддержки начинающим сотрудникам, предоставляемых предприятием, среди которых: кураторство наставника, стимулирование получения дополнительного образования, материальные выплаты и другое. Все меры закреплены официально во внутреннем документе – положении «О молодом рабочем». Также при Первичной профсоюзной организации ГУП «Горэлектротранс» создан Молодежный совет с целью адресного взаимодействия с молодыми сотрудниками.

В ГЭТ подчеркивают, что люди всегда были и остаются главной ценностью предприятия, каждый сотрудник является важным звеном в общей цепочке жизни и работы всего комплекса. Чтобы повысить престиж профессии и ее значимость, помимо материального стимулирования, важно точечно работать с каждым работником, поощрять ответственное выполнение трудовых обязательств, предоставлять возможность профессионально реализоваться, раскрываться творчески. Для этого на предприятии проводятся конкурсы профмастерства и смотры талантов, поддерживаются личные инициативы сотрудников, такие как: проведение кружка моделирования в Санкт-Петербургском городском дворце творчества юных водителем трамвая Сергеем Старцевым, съемка обучающих роликов для молодых водителей творческой группой Троллейбусного парка № 1 и другое.

В работе Форума также приняли участие члены Молодежного совета, а на конкурсе «Верный ориентир» (проходящего в рамках Форума) коллективы ГЭТ заняли призовые места.

Организатором Форума работающей молодежи-2023 являются СПб ГБУ «Центр содействия занятости и профессиональной ориентации молодежи «ВЕКТОР» совместно с Советом работающей молодежи Санкт-Петербурга при содействии Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

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