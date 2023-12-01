Петербургский Горэлектротранс принял участие в форуме «Российский промышленник»

Фото: Андрей Уланов

Международный Форум-выставка «Российский промышленник-2023» прошёл с 28 по 30 ноября в КВЦ «Экспофорум». От ГЭТ участие в деловой программе форума приняли представители трамвайных и троллейбусных парков, Управления по персоналу, Правового управления, Финансово-экономического Управления, Контрольно-ревизионного управления, Автобазы, Службы безопасности движения, Службы материально-технического снабжения, Службы компьютерных технологий, связи и коммуникаций, Службы транспортной безопасности, отдела перспективного развития, Энергохозяйства.

Представители ГЭТ, в частности, приняли участие в работе Биржи российских поставщиков (Биржи деловых контактов) и Межрегиональной биржи интеллектуальной собственности; посетили конференции и дискуссии на тему беспилотных технологий и внедрения интеллектуальных систем, импортозамещения.

Ещё одна важная для транспортной отрасли тема - эффективные кадровые технологии в условиях новой реальности. Также в рамках выставки состоялся Форум работающей молодёжи, участие в работе которого приняли представители Корпоративного учебного центра (Учебно-курсового комбината) ГЭТ.

«На мой взгляд, это прекрасная площадка для вовлечения молодого поколения в профессиональную среду, - рассказал директор Учебно-курсового комбината Данила Михеев. - Особенно порадовало общение со студентами различных вузов Петербурга, была видна их заинтересованность в развитии беспилотных технологий в сфере электротранспорта. Приятно осознавать, что сегодня формируется сильная и прогрессивная молодёжная рабочая сила, способная эффективно справляться с вызовами современного мира».

Напомним, что с 2022 года по техническому заданию Горэлектротранса все новые трамваи, поступающие в Петербург, оснащаются комплексом активной помощи водителю, в основе которого лежат российские разработки технологии искусственного интеллекта «Cognitive Pilot».

«Форум дал уникальную возможность погрузиться в деловую атмосферу и пообщаться с экспертами различных отраслей российской промышленности. Особую гордость вызвали представленные участниками выставки разработки, многие из которых, безусловно, смогут найти применение в транспортной сфере», – отметила в свою очередь методист Учебно-курсового комбината Наталия Бреус.

О деловой программе рассказал начальник отдела перспективного развития ГЭТ Андрей Уланов: «В рамках мероприятий форума мы провели деловые встречи с представителями ГК «Эпотос», разработчиком автоматических систем пожаротушения для городского общественного транспорта. Подвижной состав нашего предприятия также оборудован этими системами, мы обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в области пожарной безопасности».

Добавим, что всего в работе форума «Российский промышленник» приняли участие более двухсот компаний-участников.