Молодежь Горэлектротранса пятый год в числе победителей городского конкурса видеороликов о профессиях

01 декабря 2023

Весь пьедестал почета, правда, в разных номинациях, заняли сотрудники Горэлектротранса в конкурсе видеороликов «Верный ориентир». Сам конкурс с 2017 года проводит Центр содействия занятости и профессиональной ориентации молодёжи «Вектор» в рамках Форума работающей молодежи. Накануне в «Экспофоруме» видеозарисовки о работе в Горэлектротрансе отметили сразу в трех номинациях, причём везде у транспортников призовые места. 1 место взял видеоролик в номинации «Новичок в профессии», 2 место ГЭТ получил в номинации «Мастер-класс от профессионала», 3 место завоевала «Командная работа».

 

Транспортники участвовали в 2023 году в трех номинациях конкурсной программы и каждая принесла победу. Главный приз в номинации «Новичок в профессии» получил водитель Троллейбусного парка № 3 Сергей Любятинский. В своем зажигательном видеоролике он спел о том, как важно не отвлекать водителя от управления троллейбусом. Ведь профессия водителя общественного транспорта – это не только интересно, но еще и очень ответственно.

 

 

Про свои профессиональные ценности и принципы в работе с большой долей самоиронии и артистизма рассказал директор Учебно-курсового комбината Горэлектротранса Данила Михеев. Под его руководством коллектив Учебно-курсового комбината занял 2 место в номинации «Мастер-класс от профессионала».

 

 

Атмосферу доброй петербургской меланхолии и теплой дружбы, помогающей не только в жизни, но и в работе, передают зрителю обладатели третьего места и герои видеоролика в номинации «Командная работа». Тандемом на конкурсе выступили начальник ПТО Троллейбусного парка № 2 Дмитрий Здрелюк и инженер ПТО Службы подвижного состава Василиса Быльцева. Герои путешествуют по трамвайным и троллейбусным паркам, петербургским магистралям, а за кадром звучит их диалог в стихах авторства Николая Громова.

 

 

«Видеоролики очень мотивируют на работу и привлечение новых сотрудников в команду нашего предприятия. А еще они показывают другим транспортным предприятиям города уровень и мастерство ГЭТ. На Форуме рабочей молодежи после показа каждого из наших роликов не смолкали аплодисменты. Участники из других предприятий очень хвалили наши ролики. Каждый ролик – это как один маленький короткометражный фильм, наполненный историей», – делится впечатлениями об участии в форуме Дмитрий Здрелюк.

 

Его поддерживаем коллега по предприятию и по съемочной площадке Василиса Быльцева: «Большое спасибо нашей Первичной профсоюзной организации за возможность поучаствовать в таком интересном конкурсе. И, конечно, съемочной команде. Они большие профессионалы своего дела, работать с ними было легко и интересно».

 

Основная цель Форума рабочей молодежи – доступно рассказать о рабочих профессиях, об условиях труда и возможностях карьерного роста на предприятиях города, а также раскрыть творческий потенциал и таланты работающей молодежи. В своих видеороликах для конкурса «Верный ориентир» молодые сотрудники городских компаний ярко и интересно рассказывают сверстникам о любимых профессиях. По итогам конкурса будет сформирована видеобаза, которую специалисты по кадрам и профориентации могут использовать в своей работе с учащимися.

 

Конкурсные видеоролики Горэлектротранса за 2023 год и другие периоды можно посмотреть в разделе «Видеогалерея» на сайте предприятия.

 

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