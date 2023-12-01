Молодежь Горэлектротранса пятый год в числе победителей городского конкурса видеороликов о профессиях

Весь пьедестал почета, правда, в разных номинациях, заняли сотрудники Горэлектротранса в конкурсе видеороликов «Верный ориентир». Сам конкурс с 2017 года проводит Центр содействия занятости и профессиональной ориентации молодёжи «Вектор» в рамках Форума работающей молодежи. Накануне в «Экспофоруме» видеозарисовки о работе в Горэлектротрансе отметили сразу в трех номинациях, причём везде у транспортников призовые места. 1 место взял видеоролик в номинации «Новичок в профессии», 2 место ГЭТ получил в номинации «Мастер-класс от профессионала», 3 место завоевала «Командная работа».

Транспортники участвовали в 2023 году в трех номинациях конкурсной программы и каждая принесла победу. Главный приз в номинации «Новичок в профессии» получил водитель Троллейбусного парка № 3 Сергей Любятинский. В своем зажигательном видеоролике он спел о том, как важно не отвлекать водителя от управления троллейбусом. Ведь профессия водителя общественного транспорта – это не только интересно, но еще и очень ответственно.