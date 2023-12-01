«Петербургские магистрали»: вышел в свет ноябрьский номер газеты

Осень была отмечена в Горэлектротрансе важными производственными новостями и множеством поводов для гордости за коллектив предприятия. Работники ГЭТ оказались в числе лучших на самых разных соревнованиях – как профессиональных, так и спортивных.

А теперь – «Довлатов»! Вслед за «Достоевским» в Петербург прибыл новый трамвай из специальной серии для центра города. Для Горэлектротранса и Литературно-мемориального музея Ф.М. Достоевского транспортные новинки стали творческим поводом для выпуска раскраски, посвящённой двум писателям. Для её создания предлагаем читателям поделиться идеями сюжетов с участием «Довлатова» и «Достоевского» - писателей и трамваев. О памятных адресах и маршрутах «именных» трамваев в привязке к ним рассказывает газета.

Сразу двое представителей СПб ГУП «Горэлектротранс» вошли в число лучших вагоновожатых России на конкурсе в Коломне. Илья Сляднев из Трамвайного парка № 7 и Артём Исхаков из Трамвайного парка № 5, забравшие в итоге серебро и бронзу, рассказывают, за счёт чего им удалось добиться таких результатов. Ведь их соперниками были 36 лучших вагоновожатых со всей страны!

Водитель Троллейбусного парка № 6 Алёна Царёва оказалась в числе 57 водителей Горэлектротранса, отмеченных в этом году Знаком отличия Министерства транспорта России «За безаварийную работу». Это знаковое (в прямом и переносном смысле) для постоянного автора рубрики «ГЭТ-совет» событие стало хорошим поводом поделиться с коллегами секретами безаварийной езды.

«…я еду на трамвае по Невскому проспекту. Представляете?! Не пересекаю Невский по Садовой, а именно по Невскому! С правым поворотом выезжаю на Дворцовую площадь!» Водитель Трамвайного парка № 7 Вячеслав Михайловский, отмеченный благодарностью Минтранса России, рассказывает о вещем сне, предопределившем выбор любимой профессии.

Футболисты Горэлектротранса заняли 3 место на первом Кубке Лаврова и Семёнова. Турнир, организованный газетой «Вечерний Санкт-Петербург», продолжил традицию футбольных матчей между коллективами БДТ и газеты «Вечерний Ленинград». Об этом матче, а также о результатах других спортивных соревнований с участием работников ГЭТ также рассказывает газета.

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