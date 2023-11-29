Петербургский Горэлектротранс стал лауреатом общегородского Рейтинга труда

В Доме журналиста 29 ноября подвели итоги и наградили победителей первых общегородских рейтингов газеты «Вечерний Санкт-Петербург». На торжественной церемонии Горэлектротранс награждён дипломом лауреата в категории «Крупнейшие петербургские работодатели».

В течении всего 2023 года лидеры мнений, эксперты и журналисты издания выбирали лучших в самых важных сферах и областях жизни Санкт-Петербурга. В основу Рейтинга труда легли актуальные данные о среднесписочной численности работников организаций, ведущих деятельность в Петербурге. В центре внимания были те предприятия и организации, которыми город и/или страна владеет на 50 % и более, тем самым обеспечивая петербуржцев тысячами рабочих мест, а городскую казну - существенными налоговыми выплатами.

От петербургского Горэлектротранса диплом лауреата в категории «Крупнейшие петербургские работодатели» получила заместитель директора предприятия – начальник Управления по персоналу Юлия Баранова.

Трудовой коллектив СПб ГУП «Горэлектротранс» в настоящее время насчитывает более 10,4 тыс. человек. На предприятии ведётся активная кадровая работа по привлечению персонала. При этом профориентационную работу Горэлектротранс начинает ещё на уровне школ, охватывая далее средние специальные и высшие учебные заведения. С этой целью на предприятии развита единая профориентационная экосистема, в которую входят Учебно-курсовой комбинат ГЭТ, Экспозиционно-выставочный комплекс и всесезонный детский лагерь «Зарница».