В Горэлектротрансе проинспектировали состояние учебной техники

На фоне первых снегопадов в Учебно-курсовом комбинате СПб ГУП «Горэлектротранс» проверили учебный подвижной состав предприятия. Инспекция техники прошла под руководством директора Горэлектротранса Дениса Минкина. Смотр всех трамваев и троллейбусов, задействованных в обучении, организовали на площадке Совмещённого трамвайно-троллейбусного парка.

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Всего в СТТП прибыли 12 троллейбусов и 12 трамваев из трамвайных и троллейбусных парков разных районов города. На текущий момент это весь подвижной состав, который выходит в учебные рейсы. В это число не вошёл транспорт, находящийся на капитальном ремонте или техническом обслуживании. Каждую единицу подвижного состава Денису Минкину представляли от трамвайных и троллейбусных парков СПб ГУП «Горэлектротранс» мастера производственного обучения вместе со своими учениками. Пояснения давали директора парков и директор УКК Данила Михеев.

«Нам конечно надо обратить внимание на обновление учебной техники, опережая основной подвижной состав. Это ведь для курсантов Учебного комбината ГЭТ "окно" в наш мир пассажирского транспорта, и если оно будет замусоленным и обшарпанным, заглянуть в него не захочется. Будем думать, как оснащать учебные машины, чтобы людям молодым хотелось сесть за их управление», - обозначил приоритеты директор СПб ГУП «Горэлектротранс» Денис Минкин.

Для учебного подвижного состава характерна зелёная схема окраски, выделяющая его из общего потока и предупреждающая участников дорожного движения, что за управлением новичок. Также учебный электротранспорт аналогично автомобилям в обычной автошколе имеет второй комплект органов управления. В трамваях и троллейбусах комплект оборудования для стажёрской кабины состоит из дополнительного сиденья водителя-инструктора, дублирующих зеркал, переносного дублирующего пульта или органов управления, имеющих приоритет над основными органами управления.

Согласно современным требованиям на каждые 10 новых трамваев и троллейбусов в комплект поставки дополнительно включается комплект оборудования для стажерской кабины.

Директор Учебно-курсового комбината Данила Михеев по итогам смотра подтвердил готовность УКК к работе в зимний период.

«На учебном подвижном составе наши студенты осваивают азы вождения и знакомятся с реалиями профессии, именно поэтому техническое состояние «учебки» имеет важнейшее значение для подготовки будущих водителей ГЭТ. В ходе смотра в СТТП был представлен весь подвижной состав, на котором проходят обучение студенты УКК», – отметил Данила Михеев.

Инспекция учебного электротранспорта завершилась рабочим совещанием, на котором Денис Минкин обсудил с руководством парков Горэлектротранса и директором Учебно-курсового комбината ГЭТ перспективы развития и возможности обновления учебного подвижного состава.