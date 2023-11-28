Работники ГЭТ стали лучшими на городском конкурсе талантов

Финальным гала-концертом завершился смотр-конкурс художественной самодеятельности Межрегионального профсоюза работников жизнеобеспечения Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В концертном зале «Ассамблея» собрались самые талантливые сотрудники городских предприятий и организаций городского хозяйства. Честь СПб ГУП «Горэлектротранс» в финале конкурса отстаивали шестеро участников. По итогам смотра четверо из них завоевали первые места, еще один представитель предприятия стал лауреатом гран-при. Все финалисты городского конкурса – активные участники «Фестиваля талантов» корпоративного конкурса Горэлектротранса «Быть здоровым легко!»

Свои таланты сотрудники Горэлектротранса показали в пяти номинациях. В номинации «Народная песня» диспетчер Автобазы Валентина Шитарева под аккомпанемент гармониста Алексея Шипицына выступила с песней «Я деревенская». Этот номер по решению жюри удостоился Гран-при конкурса.

Валентина Шитарева и Алексей Шипицын

Водители Троллейбусного парка № 6 Андрей Петров и Любовь Тарасова исполнили композицию певца Shaman «Встанем» и заняли 1 место в номинации «Коллективное выступление».

Андрей Петров и Любовь Тарасова

В номинации «Сольное выступление» 1 место разделили водитель Трамвайного парка № 1 Светлана Репина, растрогавшая зрителей песней «Поговори со мною, мама», и водитель Трамвайного парка № 7 Александр Нам, который растопил сердца женской аудитории исполнением песни Филиппа Киркорова «Просто подари».

Светлана Репина Александр Нам

Таланты в художественной декламации продемонстрировали водитель Троллейбусного парка № 1 Андрей Долгоруков, прочитавший отрывок из поэмы Александра Пушкина «Медный всадник», и специалист по спорту и организационно-информационной работе Первичной профсоюзной организации ГЭТ Галина Шеломянова, занявшая 1 место со стихотворением Лидии Калининой «Кошелек».

Андрей Долгоруков Галина Шеломянова

«Я хочу всем вам сказать огромное спасибо за ваш талант. Вы поистине талантливые люди, поэтому нам было по-настоящему тяжело определиться с призовыми местами, - отметила председатель Межрегионального профсоюза работников жизнеобеспечения Санкт-Петербурга и Ленинградской области Нина Леонтьева. – Вы еще раз подтвердили, что у нас в отраслях работают талантливейшие люди!»

Победители получили денежные премии от Межрегионального профсоюза и билеты на концерт оперного певца Григория Чернецова.