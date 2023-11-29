Молодежь Горэлектротранса отрабатывает навыки пожаротушения совместно с Университетом ГПС МЧС

Новая встреча в совместной программе молодежных советов СПб ГУП «Горэлектротранс», СПб ГУП «Пассажиравтотранс» и ГУП «Петербургский метрополитен» будет обучающей. 29 ноября они примут участие в совместной тренировке по отработке навыков поведения в чрезвычайных ситуациях. Напомним, что у Горэлектротранса заключено соглашение о сотрудничестве с Санкт-Петербургским университетом ГПС МЧС России. Под руководством профессиональных спасателей молодые водители отработают тактику действий при ликвидации возгораний на транспорте. Инструктажи и отработка базовых навыков пройдут на территории учебной пожарно-спасательной части на улице Фучика. Затем участники переедут на площадку научно-исследовательского института МЧС на Октябрьской набережной, где пройдёт непосредственно сама демонстрация тушения горящего объекта.

У Вантового моста на базе НИИ перспективных исследований и инновационных технологий в области безопасности жизнедеятельности Университета МЧС молодые транспортники отработают приемы работы с огнетушителем на тушении модельного очага возгорания. Также им продемонстрируют работу системы автоматического пожаротушения, установленной на подвижном составе.

По учебному сценарию водителям предстоит освоить тактику действий при возгорании в салоне подвижного состава: обесточить транспортное средство, разбить стекло молотком, помочь безопасно эвакуировать пассажиров. Тренироваться транспортники будут на старом списанном троллейбусе, который сейчас используется для учений. Помимо необходимых индивидуальных навыков во время подобных тренировок вырабатываются также навыки взаимодействия между водителями городского транспорта, аварийно-восстановительными службами и сотрудниками МЧС.

Совместные учения транспортников и МЧС проводятся регулярно и, прежде всего, нацелены на участие молодых специалистов. Ведь от четких и умелых действий транспортников зависит безопасность и здоровье пассажиров, а также целостность транспортной инфраструктуры города.

Между СПб ГУП «Горэлектротранс» и Санкт-Петербургским университетом Государственной противопожарной службы МЧС России действует ряд соглашений, направленных на формирование культуры поведения и отработку действий при чрезвычайных ситуациях на транспорте. В рамках этих соглашений регулярно проводятся совместные учения, тренировки и испытания на базе НИИ перспективных исследований и инновационных технологий в области безопасности жизнедеятельности Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России. Особое внимание уделено развитию испытательной базы, а также планам по созданию совместной испытательной лаборатории для нового оборудования городского электрического транспорта. Вместе с практическим обучением целью совместной работы ГЭТ и университета МЧС является разработка и внедрение новых технологий в области безопасности на транспорте.