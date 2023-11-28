Пассажиры трамваев в Невском районе оплатили проезд через СБП почти 6000 раз

Для пассажиров маршрутов Трамвайного парка № 7 доступна еще одна альтернатива оплаты проезда – с помощью Системы быстрых платежей (СБП). Такая техническая возможность появилась на трамваях Невского района в конце лета. За этот период таким способом пассажиры оплатили почти 6000 поездок.

Воспользоваться новым видом оплаты можно через мобильное приложение банка, поддерживающего СБП и установленное на мобильное устройство пассажира. Провести оплату можно путем наведения камеры мобильного устройства на QR-код, отображённый на экране стационарного валидатора. После считывания мобильным устройством QR-кода можно занять место в салоне и продолжить процедуру оплаты в мобильном приложении.

Новый вид оплаты поддерживается на всех современных вагонах производства «ПК Транспортные системы». Это модели поставки с 2022 года: «Витязь-М», «Невский», «Богатырь-М». Преимущественно они эксплуатируются на маршрутах Трамвайного парка № 7, также новинки можно встретить на маршрутах трамваев №№ 60 и № 100.

Напомним, сейчас пассажиры городского наземного общественного транспорта могут оплатить проезд «Единой картой петербуржца» (в том числе через приложение), «Подорожником», банковской картой, поддерживающей бесконтактную оплату (в том числе через приложение), едиными проездными билетами, а также разовым проездным билетом по «гостевому» тарифу (QR-билет).