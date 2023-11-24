Сборная Горэлектротранса заняла третье место в футбольном турнире «Вечёрки»

Фото: Галина Шеломянова

Футболисты петербургского Горэлектротранса успешно выступили на первом Кубке Лаврова и Семёнова. Турнир, организованный газетой «Вечерний Санкт-Петербург», продолжил традицию футбольных матчей между коллективами Большого драматического театра и газеты «Вечерний Ленинград». В 70-е годы капитанами этих команд были народный артист Кирилл Лавров и спортивный журналист, редактор «Вечёрки» Валентин Семёнов. Возрождённое первенство собрало журналистов, артистов, городских депутатов, ветеранов «Зенита», а также работников крупных городских предприятий.

На футбольное поле вместе со сборной СПб ГУП «Горэлектротранс» вышли 24 ноября команды, представляющие Законодательное Собрание Санкт-Петербурга, Петербургскую театральную лигу, АО «Метрострой Северной Столицы», телеканал 78, «Комсомолку» в Санкт-Петербурге. В сборную «Петроцентра» вошли «Вечёрка» и «Петербургский дневник», ещё одна сборная журналистов объединила сотрудников спортивных изданий.

Победителем турнира стала команда депутатов, которую возглавил председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский. Серебро у сборной журналистов, третье место заняли футболисты Горэлектротранса. К турниру транспортников готовил профессиональный тренер Дмитрий Морозов, имеющий тренерскую лицензию (категорию) C и тренирующий команду Горэлектротранса на постоянной основе.

Вместе с бронзовыми медалями в общекомандном зачёте сборная ГЭТ получила приз в номинации «Лучший бомбардир». Им стал слесарь по ремонту подвижного состава Аварийно-восстановительной службы «Носорог» Валерий Терещенко.

«В Горэлектротрансе я работаю всего 3 месяца, а футболом занимаюсь с 3 лет, участвую во многих турнирах, - рассказывает игрок команды ГЭТ Валерий Терещенко. - Здесь мне очень понравилась организация, дружеская атмосфера как внутри команды, так и среди команд-соперников. Игра была равная: где-то лучше были мы, где-то соперники. Но я очень доволен призовым местом нашей команды и своей игрой. Личную награду получить тоже очень приятно, но без партнёров по команде это было бы невозможно. Все награды - это результат командной работы и максимальной самоотдачи каждого игрока».

Генеральный директор АО «Петроцентр» Кирилл Смирнов награждает Валерия Терещенко

Напомним, что с целью комплектования сборных ГЭТ по футболу и волейболу администрацией и Первичной профсоюзной организацией ГУП «Горэлектротранс» для работников предприятия организована возможность бесплатного посещения спортивных залов.

Футболистов ждут на площадке спортивного комплекса «F-Base» на ул. Латышских стрелков, 19 (ст. м. «Ладожская»). Занятия проходят каждую субботу с 19.30 до 21.00. Тренировки проводит Дмитрий Морозов.

Волейболисты могут дважды в неделю посещать физкультурно-оздоровительный комплекс «Петербург-Газ» на ул. Седова, д. 9 (ст. м. «Елизаровская», ст. м. «Площадь Александра Невского»). Занятия проходят по четвергам с 16.30 до 18.30, а также по воскресеньям с 16.00 до 18.00 (для участников и претендентов в женскую сборную). Тренировки проводит опытный тренер.