Студенты Академии транспортных технологий перед началом практики посетили Троллейбусный парк № 1

Экскурсию для студентов 3 курса Академии транспортных технологий провели в Троллейбусном парке № 1. Ребята обучаются по специальности «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий», а производственную практику будут проходить на площадках петербургского Горэлектротранса по профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования». Помимо обретения первых профессиональных навыков, ГЭТ предоставляет студентам возможность заключить договор о целевой подготовке, тем самым гарантировав стопроцентное трудоустройство на предприятие при успешном освоении учебного материала.

Перед тем, как принять на практику, будущим коллегам подробно рассказали об основных производственных процессах сотрудники первого троллейбусного парка. Проводником в парк и в будущую профессию стал главный механик парка Сергей Косицкий, именно он отвечает за парковое электрохозяйство. Под его руководством студенты посетили цеха текущего и заявочного ремонтов, где им продемонстрировали основные агрегаты, применяемые в работе: винтовые траншейные домкраты, сварочное оборудование, сверловочный станок, ножницы механические гильотинные для раскроя металла, подъемные краны и прочее.

Молодые люди побывали на участках парка, напрямую связанных с направлением их обучения: электромеханическом и аккумуляторном. Здесь Сергей Косицкий рассказал об установленном оборудовании и как именно осуществляется подвод электрического питания к нему. Также главный механик объяснил работу распределительной тяговой подстанции РТП-36380: ребята узнали, для чего она используется и как напряжение передается к понижающим трансформаторам и далее – посредством кабельных линий через силовые и осветительные щиты – к электропотребителям парка.

Завершили экскурсию у моечного комплекса с демонстрацией работы компрессорной станции. А чуть позже преподаватель Академии транспортных технологий Тамара Володькина пообщалась со своими выпускниками, а ныне – сотрудниками Троллейбусного парка № 1. Андрей Полулях, Иван Трифонов, Артем Кузнецов трудятся в парке слесарями- электриками по ремонту электрооборудования.

Напомним, что экскурсии для студентов профильных направлений подготовки в Горэлектротранс являются частью профориентационной работы предприятия и нацелены на максимально близкое и раннее знакомство ребят с прикладным функционалом.