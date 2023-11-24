Снежной ночью спецтехника Горэлектротранса работала в усиленном режиме

Прошедшие снежные сутки стали тест-драйвом для специализированных служб петербургского Горэлектротранса, с которым они успешно справились. Чтобы погодные условия не повлияли на стабильный утренний выпуск трамваев и троллейбусов, ночью на очистку путевого хозяйства от снега было выведено более 20 единиц спецтехники и почти 60 сотрудников, уборка дорожного покрытия велась на конечных станциях.

Вагоны-снегоочистители, тракторы, уборочные машины – эта и другая специализированная техника петербургского Горэлектротранса была выведена на улицы города для ликвидации последствий снегопада. Отдельное внимание было уделено трамвайным путям и очистке стрелочных переводов. Уборка стрелок производится вручную. Рабочими за ночь было приведено в порядок 623 стрелки. Также от снега очистили 38 распорядительных конечных станций трамвая и троллейбуса и 17 оборотных конечных станций трамвая.

Своевременные меры позволяют избежать сбоев из-за непогоды в расписании электротранспорта и способствуют снижению количества дорожно-транспортных происшествий. Предприятие напоминает, что безопасность дорожного движения зависит от всех его участников, в осенне-зимний период это особенно актуально.