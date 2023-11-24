Зимой ДОЛ «Зарница» проведет две новогодние смены

«Электротехнический Новый год или трамвайно-троллейбусные приключения Деда Мороза». Этой теме посвятят зимние каникулы в ДОЛ. Для решения логистических задач Деда Мороза ребятам придется посмотреть на доставку подарков с точки зрения науки и техники, усовершенствовать сани, спланировать график. В общем, в волшебном мире всё, как на настоящем транспортном предприятии. Играя, ребята получат представление о реальной отрасли. Конечно, не обойдется без новинок, традиционных для каждой смены. В этот раз это будет новый музыкальный трамвай с диско-шаром и караоке-системой. Зимняя смена пройдет в два заезда – с 28 декабря по 8 января и со 2 января по 8 января.

Для Деда Мороза наступили непростые дни: в самом разгаре подготовка к Новому году и Дедушка вовсю занят поиском особенных подарков для каждого ребенка, разработкой логистики их доставки, планированием графика новогодних поздравлений. В этом ему помогают его верные спутники – Снегурочка и олени, но и они уже не справляются с нагрузкой. На помощь главному волшебнику страны спешат ребята зимней смены ДОЛ «Зарница» петербургского Горэлектротранса. Они оптимизируют работу Дедушки с точки зрения науки и техники, в том числе покажут ему, как можно усовершенствовать его сани – ведь дети отдыхают в транспортном лагере и не понаслышке знакомы с инновационными разработками в этой сфере. В свою очередь, волшебник научит зарничников творить простые, но важные для становления личности чудеса: быть добрее, идти к своей мечте, ставить амбициозные цели и верить в себя.

В «Зарнице» принято каждый сезон встречать гостей сюрпризом. Осенью им стал большой современный веревочный парк. К зимней праздничной смене у ребят новый подарок - музыкальный трамвай. В его роли выступил уже отслуживший на линии вагон ЛМ-99К из Трамвайного парка №3. После своеобразного рестайлинга трамвай стал музыкальным: в нём разместили микшерный пульт, колонки, микрофоны, караоке-систему. Также в вагоне появилась сцена и диско-шар, а сидения расположили по бокам вдоль прохода. Теперь в трамвае можно проводить выступления, караоке-вечера и дискотеки. Музыкальный трамвай пополнил «парк подвижного состава ДОЛ», в котором вот уже ни один год хозяйничает троллейбус-кинозал модели ПТЗ-5283.

Программа отдыха будет включать в себя интерактивные электротехнические мастер-классы, конкурсно-игровые квесты, зимние забавы. На время смены преподаватели и вожатые превратятся в сказочных персонажей и наполнят отдых детей новогодним настроением, волшебством, иллюзионом и спецэффектами: карнавальным серпантином, мыльными пузырями, фейерверком.

Обязательным участником новогодних каникул в «Зарнице» станет Дед Мороз, вместе с ним ребята узнают много нового из мира науки и техники, а сам Дедушка сменит привычные сани на музыкальный трамвай и троллейбус-кинозал. И, конечно же, Дедушка Мороз не оставит ни одного зарничника без новогоднего подарка!

Вот такой электротехнический Новый год и трамвайно-троллейбусные приключения ждут зарничников и Деда Мороза в зимнюю смену 2023-2024 гг.

Информация о заезде и приобретении путевок: +7 (812) 244-18-20 (6164), +7 (951) 674-17-61.