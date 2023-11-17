«Довлатов» в Петербурге

В Горэлектротранс прибыл первый двухсекционный трамвай «Довлатов» из специальной серии, разработанной АО «Уралтрансмаш» для центра Петербурга. Так же, как и «Достоевский», который уже перевозит пассажиров по маршруту № 6, «Довлатов» может вписываться в малые четырнадцатиметровые радиусы поворотов. В тандеме «литературные» трамваи будут обслуживать маршруты №№ 3, 6, 16, 40. В общей сложности 76 «Довлатовых» и «Достоевских» полностью укомплектуют Трамвайный парк №3 на Петроградской стороне.

Новоприбывший «Довлатов» даже в сравнении с трехсекцинным «Достоевским» по трамвайным меркам тоже исполин: он имеет две секции и одну кабину. Кстати, и сам Сергей Довлатов, в честь которого получил имя уральский трамвай, отличался почти 2-метровым ростом, правда, баскетболу предпочитал бокс.

Интеллект у «Довлатова», который трамвай, тоже присутствует. Вагон укомплектован самыми современными системами, включая комплекс активной безопасности, в основе которого лежат российские разработки технологии искусственного интеллекта Cognitive Pilot. Также абсолютной петербургской новинкой в комплектации стоит назвать окно-экран «Белые ночи» с навигационной и туристической информацией.

Современный по своей конструкции и техническим характеристикам вагон имеет обвесы кузова, стилизованные под трамвайную моду 50-60-х годов. Это добавляет особенный шарм трамваям для исторического центра Петербурга.